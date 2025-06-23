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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدخول مجانا.. شاهد المنتجات اليدوية والتراثية بمعرض الجيزة

معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية
أحمد زهران   -  
عدسة أحمد رمضان

رصدت عدسة صدى البلد، منتجات السجاد، والخزف، والفخار، وغيرها من الحرف التي تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة، داخل معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية المقام بفندق الفورسيزون في حي جنوب.

ويأتي المعرض بالتعاون مع منصة "أيادي مصر"، بهدف دعم الحرفيين وتعزيز الصناعات التراثية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لما له من دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.
وأشار إلى حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، نظرًا لأهميتها في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضح المحافظ أن المعرض يُقام بمشاركة العديد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة ومنصة ايادي مصر إلى جانب مشاركين من المحافظات والسفارات ويستمر على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري مشيراً الي انه مفتوح للجمهور بشكل مجاني بما يُسهم في توسيع دائرة النفع وتعزيز التكامل والتبادل الحرفي بين المشاركين.

كما أشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة حريصة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات الداعمة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، بهدف التعريف بمنتجاتهم وتسويقها، بما يعزز من فرص ترويج الصناعات المحلية.

وأضاف محافظ الجيزة أن المحافظة تتيح فرصًا تدريبية لمنتجي الحرف والصناعات التراثية، لتأهيلهم ودعم قدراتهم ضمن استراتيجية تطوير وتسويق هذه المنتجات وفتح منافذ تسويقية جديدة، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

منتجات السجاد معرض الحرف التراثية المنتجات اليدوية

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