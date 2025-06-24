أسامة عباس لـ صدى البلد: مسلسل سابع جار طبيعي وهذا سر نجاحه

كشف الفنان أسامة عباس في مداخلة هاتفية لموقع صدى البلد الإخباري عن سبب ابتعاده عن الساحة الفنية.

قال أسامة عباس: “أنا أعيش في هدوء مع أولادي وأحفادي وأستمتع بالوقت، ومش شايل هم حاجة، بصلي وبستمتع بقراءة الكتب المختلفة”.

وأضاف أسامة عباس " سعيد بنجاح مسلسل سابع جار وتعلق الناس به وسر نجاحه أنه مسلسل طبيعي دون تجمل وكأنه ليس تمثيل، مسلسل طبيعي.

وأوضح أسامة عباس: “لم أعتزل الفن ولكن يعرض علي أعمال لا تليق بي وبالفن الذي قدمته”.

واستطرد اسامة عباس: “أحفادي هم سر سعادتي، والحمد لله على كل شيء”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أسامة عباس مسلسل سابع جار و الذي جاز علي إعجاب الجمهور.