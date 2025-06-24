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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: التخلص الآمن من المخلفات أولوية لتحقيق بيئة صحية مستدامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم بديوان عام المحافظة، مع قيادات شركة “زيرو كاربون للتنمية المستدامة”، لمتابعة تطورات العمل ومعدلات التنفيذ داخل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة، والذي يُعد من المشروعات الحيوية في ملف تحسين البيئة ورفع كفاءة خدمات النظافة على مستوى المحافظة، في ضوء اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحقيق الاستدامة البيئية.

الغربية تواصل العمل لتحسين البيئة ورفع كفاءة خدمات النظافة

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد، حيث ناقش الاجتماع ما تم إنجازه داخل المصنع، الذي يقع على مساحة 11.5 فدان، ويستقبل ما بين 650 إلى 700 طن يوميًا من المخلفات البلدية الصلبة، ويُدار بالتعاون مع شركة زيرو كاربون في إطار منظومة متكاملة تستهدف الحد من التلوث وتحقيق الاستخدام الأمثل للمخلفات.

دعم محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية تضع ملف النظافة العامة ومعالجة المخلفات على رأس أولوياتها، باعتباره من الملفات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بصحة المواطن وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية بالغة لتعزيز الحلول المستدامة في هذا القطاع، والتوسع في مشروعات التدوير والمعالجة الآمنة للمخلفات وفق أحدث المعايير البيئية.

تطوير مصنع دفرة

وأضاف المحافظ أن تطوير مصنع دفرة ورفع كفاءته التشغيلية يأتي ضمن خطة شاملة تتبناها المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، والتي تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، ودعم آليات الجمع والنقل، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في عمليات التدوير والمعالجة، فضلًا عن التخلص الآمن من المرفوضات ونقلها إلى المدفن الصحي بالسادات، بما يضمن تحقيق الأثر البيئي الإيجابي على المدى الطويل.

تحسين الخدمات 

وشدد “الجندي” على أن المحافظة تتابع بشكل دوري أداء المنشآت العاملة في هذا المجال، لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن مصنع دفرة يُعد نموذجًا يُحتذى به في الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق التحول الأخضر والاستفادة من المخلفات كموارد.

دعم الجهود الذاتية 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بتأكيده على استمرار المتابعة الدقيقة لسير العمل بالمصنع، والتزام المحافظة بدعم كل الجهود التي تهدف إلى تقديم خدمات نظافة متطورة تليق بالمواطنين، وتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة على أرض الواقع.

محافظ الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين إدارة المخلفات تحسين الخدمات

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