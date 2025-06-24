نيللي كريم: حلم أنقذني من ورم خطير وتشخيص طبي خاطئ

حلت الفنانة نيللي كريم ضيفة على برنامج “Mirror” مع الصحفي خالد فرج، حيث كشفت عن تفاصيل إصابتها بورم في الوجه منذ عدة سنوات.





أوضحت نيللي أن الأطباء شخّصوا حالتها في البداية على أنها التهاب حاد في الأذن، لكنها لم تكن مطمئنة وقررت إعادة الفحوصات، لتكتشف وجود ورم طوله 10 سم.





سافرت إلى الولايات المتحدة لإجراء جراحة دقيقة، وطلبت من الطبيب مراعاة عدم ترك أي أثر قد يؤثر على مسيرتها الفنية.





وأكدت نيللي كريم أن العملية تمت بنجاح دون أي آثار، مشيرة إلى أن التجربة كانت صعبة لكنها مرت بفضل الله.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtu.be/fRVsrDEsVzE