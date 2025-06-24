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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يبحثان ملفات التعاون في مياه الشرب والصرف الصحي

الاسكان ومحافظ الوادي الجديد
الاسكان ومحافظ الوادي الجديد
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك والمتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بمحافظ الوادي الجديد بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان، ودفع الأعمال بكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض الوادي الجديد.

وتناول اللقاء عددا من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي والجدول الزمني للانتهاء الكامل من الأعمال بتلك المحطات، وفي هذا الإطار وجه الوزير بدفع الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أقرب وقت ممكن وتشغيل تلك المشروعات لخدمة أهالي المحافظة.

كما استعرض وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد الأعمال الجارية في توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الخارجة، حيث تم نهو المرحلة الأولى من التوسعات بطاقة 30 ألف م3 / يوم، وتم دراسة المرحلة الثانية (التوسعات) لتكون بطاقة 15 ألف م3 / يوم، وكذا أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطات وشبكات الصرف الصحي.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير بالتشغيل الفوري لكافة المحطات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها، لخدمة أهالي المحافظة وتحقيق الاستفادة من تلك المحطات، وتذليل أية تحديات قد تواجه التشغيل أو الأعمال الجارية بالمشروعات التي مازالت في حيز التنفيذ.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس شريف الشربيني المجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحي وزير الإسكان والمرافق

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