الرئيس الفرنسي يدعو العالم للعودة للدبلوماسية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء العالم للعودة للدبلوماسية مرة أخرى،واستخدام لغة الحوار بدلا من الحلول العسكرية،ومنع العالم من الانزلاق في دوامة الفوضى.

التي كان يسير العالم نحوها عندما ردت إيران على الهجوم الأمريكي،واستهدفت قاعدة العديد الأمريكية في قطر،وأضاف ماكرون في تغريدته على منصة إكس بإن استهداف إيران منذ البداية بواسطة إسرائيل كان انتهاك للقانون للدولي.

وخلال توترات الأوضاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل،وإيران لتعثُر المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران تقدم ماكرون مع دول الاتحاد الأوروبي بمشروع جديد لعقد اتفاق نووي مع إيران خلال الحرب لكن تراجعت طهران عن التوقيع على الاتفاق بسبب احتوائه بنود تمنع إيران من تخصيب اليورانيوم بشكل سلمي لإنتاج الطاقة.