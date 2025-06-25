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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك عاجل بشأن عقار مائل يُشكل خطرًا داهمًا بالإسكندرية

عقار مائل بالإسكندرية
عقار مائل بالإسكندرية
أحمد بسيوني

ناشد عدد من المواطنين بمحافظة الإسكندرية وتحديداً بمنطقة عزبة محسن التابعة لحي المنتزه أول، المسئولين بالتحرك السريع بشأن العقار المائل.

على الفور استجاب حي المنتزه أول لمناشدة المواطنين، حيث توجهت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، صباح أمس إلى موقع العقار الكائن بعزبة محسن الكبرى – نمرة ٢، والذي يتكون من طابق أرضي و8 طوابق علوية، وذلك لمُعاينته ميدانيًا والوقوف على حالته الإنشائية.

ووجّهت رئيس الحي مدير الإدارة الهندسية بسرعة متابعة وضع العقار، واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بناءً على نتائج المعاينة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وحمايةً للممتلكات.

الاسكندرية عقار مائل محافظة الاسكندرية خطورة داهمة المنتزه أول

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