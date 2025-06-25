أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط حالة من الإقبال المعتدل من المواطنين، خاصة بعد انتهاء الأعياد والمناسبات، التي تشهد عادة زيادة في معدلات الشراء.

أسعار الدواجن بأسواق الوادي الجديد

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 89 و93 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو بين 93 و95 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الفراخ البلدي نحو 125 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتحرص الجهات التنفيذية بالوادي الجديد على طرح الدواجن بأسعار المخفضة لتخفيف العبئ عن كاهل الأسر بالواحات وعلى سبيل المثال وليس الحصر

2 فرخة بيضاء بسعر 150 جنيهًا

فرخة كيلو صافي بسعر 110 جنيهًا

فرخة 1100 جرام بسعر 120 جنيهًا

فرخة 1200 جرام بسعر 140 جنيهًا

فرخة 1300 جرام بسعر 165 جنيهًا

أسعار البيض

أما أسعار البيض، فسجلت كرتونة البيض الأبيض 125 جنيهًا، والحمراء 145 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 175 جنيهًا، مع توافر الكميات في مختلف الأسواق ومنافذ البيع.

وتعد مزارع الدواجن من الركائز الأساسية في دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد اللحوم البيضاء، من خلال توفير كميات كبيرة من الإنتاج المحلي بأسعار مناسبة. وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشغيل الأيدي العاملة، وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية.