الدردير: نادي الزمالك التاريخ والشرف

شارك الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير :"نادي الزمالك نادي التاريخ والشرف".

استقر مسؤولو نادي الزمالك على إعارة أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة الانتقالات الصيفية للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات الموسم المقبل.

وشارك إيشو في عدد قليل من المباريات مع الزمالك في الموسم الماضي خاصة بعد تولي أيمن الرمادي قيادة الفريق.

ويفضل مسؤولو النادي الأبيض إعارة اللاعب إلى أحد أندية الدوري في الموسم المقبل للحصول على فرصة أكبر في المباريات.