مصرع شخص في حريق شقة بـ حلوان

لقى شخصا مصرعه في حلوان بالقاهرة، جراء اندلاع حريق داخل شقته بمساكن الزلزال بأطلس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد باندلاع حريق في شقة بأحد العقارات في أطلس وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لموقع البلاغ.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في القاهرة مدعومة بـ سيارة إسعاف وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى باقي شقق العقار ونتج عنه مصرع شخص.

وتبين من معاينة أجهزة أمن القاهرة مصرع شخص جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة في القاهرة.