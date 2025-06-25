قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال شهر محرم.. احرص على اغتنامها لعظم فضلها
أفضل وقت لـ قراءة أذكار المساء كاملة.. لا تفوت أجرها العظيم
الناتو يقرر دمج دعم أوكرانيا في ميزانياته العسكرية وزيادة الإنفاق لـ5%
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة الأنشطة الترفيهية ومرافق عالمية
مليارات الدولارات.. كم خسرت إسرائيل بعدوانها على إيران خلال 12 يوما؟
مونديال الأندية.. حارس مرمى بايرن ميونخ: متفائل بمواجهة فلامنجو رغم الهزيمة من بنفيكا
الخارجية الإيرانية تعترف بدمار كبير لمنشآتها النووية وتدين الناتو
قرار قضائي بشأن المنتجة سارة خليفة وعصابة البودر بالقاهرة
5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين
قضية سارة خليفة.. مصدر قضائي ينفي ضبط عضو بالنيابة العامة وضباط الشرطة
أمريكا بين الغضب والانقسام| احتجاجات واسعة ضد إدارة ترامب ومخاوف من الانفصال
الناتو يتعهد بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التعامل مع 92 شكوى.. محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج لقاءات المواطنين التي عُقدت بأحياء العجوزة، وجنوب الجيزة، والعمرانية، والهرم، وإمبابة، والمنيرة الغربية، ومراكز ومدن منشأة القناطر، والعياط، والبدرشين، وذلك للوقوف على معدلات إنجاز الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن إجمالي عدد الشكاوى والطلبات التي تم عرضها خلال اللقاءات الجماهيرية التي عُقدت بالأحياء والمراكز بلغ ٩٢ شكوى وطلبًا متنوعًا، تم التعامل الفوري مع عدد كبير منها، وجارٍ متابعة ما تبقّى بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تلك اللقاءات تمثل حلقة وصل مباشرة مع الأهالي وتُعد أحد أهم أدوات الاستماع لمشكلاتهم والعمل على تذليل العقبات أمامهم.

وقد جاءت أبرز الشكاوى المقدمة من المواطنين في حي إمبابة، تم مناقشة ١٠ طلبات تتعلق باستخراج نماذج التصالح، إزالة منشأة مخالفة، إزالة تعدٍّ على الطريق العام، ورفع مخلفات.

وفي حي العمرانية، تم عرض ٤ شكاوى تتعلق بتسريع إجراءات التصالح ورفع الإشغالات الي جانب عرض ٦ شكاوي من المواطنين في حي الدقي تخص ذات الموضوعات .

وفي جنوب الجيزة، تم مناقشة ٥ طلبات تخص إتمام إجراءات التراخيص، استخراج شهادات الصلاحية، التضرر من عدم تنفيذ قرار إزالة، وقوف سيارة أمام مدرسة ، طلب سداد رسوم الجراج، وطلب تأجيل دفع إيجار (مطعم وكافيتريا) بسوق السمك.

أما في حي الهرم، فتم مناقشة ١٢ طلبًا شملت رفع كفاءة وتمهيد شوارع، إزالة إشغالات من الطريق العام، وتسريع وتيرة البت في طلبات التصالح المقدمة.

وفي حي المنيرة الغربية، تم عرض ٥ طلبات تنوعت بين تجديد ترخيص إعلان، الاستعلام عن موقف طلب تصالح، التظلُّم من رسوم التصالح، طلب إدخال كهرباء، واسترداد إشغالات.

وفي حي العجوزة تم مناقشة ١٢ شكوى، شملت التضرر من سنتر تعليمي مخالف، تسريب مياه، عدم تنفيذ قرار الترميم، طلبات تخفيض الرسوم الشهرية للأكشاك، تصريح حفر، التضرر من وجود كلاب ضالة بعقار سكني، واستكمال ملفات التصالح.

وفي مركز ومدينة العياط، تم مناقشة ٧ طلبات، شملت الإزالة الفورية لمخالفات البناء، متابعة محيط السوق الحضاري والمزلقانات، منع الباعة الجائلين، رفع تراكمات القمامة، تجريد الطرق، إصلاح أعطال الإنارة، ترشيد استهلاك الكهرباء، والتنبيه على المحلات والكافيهات بالالتزام بالمواعيد المقررة.

وفي مركز ومدينة البدرشين، تم استعراض ١٨ شكوى تتعلق بالتصالحات، تراخيص البناء، صلاحيات المواقع، الارتفاعات، إضافة إلى شكاوى حول غياب المطبات بالشوارع الجانبية التي تم تطويرها وتركيب إنترلوك بها.

وفي مركز منشأة القناطر تم مناقشة ٥ طلبات بشأن إزالة مخلفات بناء، رفع مخلفات، وإدراج طريق في خطة الرصف.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم مناقشة ٥ طلبات شملت التضرر من عدم ادخال الصرف الصحي ووجود طموحات وطلب استخراج نموذج ٨ ورفع للتراكمات وطلب ترميم منزل الي جانب  حل ٣ شكاوي تتعلق باسترداد اشعالات ودفع رسوم تصالح  بمركز ومدينة أوسيم .

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمواصلة تنظيم اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين للتعرف بشكل مباشر على مشكلاتهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ الجيزة لقاءات المواطنين الشكاوى المقدمة من المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

صورة أرشيفية

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

سعر الذهب

تعرف على سعر الذهب اليوم 25-6-2025

صورة أرشيفية

عيار 21 مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

حسام حسن

حسام حسن يُطالب جهاز المنتخب بدعم نجم الأهلي بعد الخروج المبكر من المونديال

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يترأس جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل اجتماع مجلس تنفيذي بورسعيد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

التعامل مع 92 شكوى.. محافظ الجيزة يتابع نتائج لقاءات المواطنين

تكريم باحثين

باحثان بجامعة المنصورة يفوزان بجائزة الشارقة لأفضل أطروحة دكتوراه في الوطن العربي

بالصور

المرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضر

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان قصير.. روجينا تثير إعجاب جمهورها بظهورها الأخير

روجينا
روجينا
روجينا

استزراع 3 ملايين زريعة أسماك بصان الحجر وبحر أبو الأخضر بالزقازيق

اسماك
اسماك
اسماك

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها
في اليوم الأول العالمي لمكافحة البهاق.. خرافات لا تصدقها

فيديو

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يشهد تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

سلمى ابو ضيف

وزني وصل 70 كيلو.. سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل لأول مرة عن تجربة الحمل والولادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد