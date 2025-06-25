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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل الحكومة في حالة تأهب؟.. مدبولي يكشف التفاصيل لـ"صدى البلد"

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال محرر موقع “صدى البلد” الإخبار بشأن هل ستظل الحكومة في حالة تأهب لأي أحداث على الرغم من انتهاء الحرب الإسرائيلية - الإيرانية .

وقال مدبولي إن الحكومة مستمرة في حالة التأهب لأي حدث في منطقة الشرق الاوسط مؤكدا أننا مستمرون في خططنا ونعمل عليها بوضوح شديد .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بالطبع متأثرة بشكل كبير بما يحدث في المنطقة حيث إننا وضعنا خطط طوارئ لتعامل مع اي طارئ يحدث في المنطقة ككل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن جميع احتياجاتها حيث إنه لا يوجد أي نقص في اي سلع والطاقة.

قرار حكومي بشأن توريد الغاز

وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وأبلغت مجلس الوزراء وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.

مدبولي الحكومة حالة تأهب الحرب الإسرائيلية الإيرانية حالة التأهب

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