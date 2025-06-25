الحكومة تؤكد استئناف ضخ الغاز للمصانع وتوسع توطين التكنولوجيا الطبية.. تفاصيل

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز من مدينة العلمين الجديدة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهل اجتماع الحكومة بتأكيد الموقف المصري الثابت من التوترات الإقليمية، مشيدًا باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومؤكدًا دور الدولة المصرية في تهدئة الأوضاع وتجنب انزلاق المنطقة إلى صراعات تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف رجب، خلال مداخلة ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن من أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها استئناف ضخ الغاز الطبيعي للمصانع المتوقفة بداية من الجمعة المقبلة، وذلك بعد توقف مؤقت بسبب تداعيات الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا رئيس الوزراء أن هذا القرار يمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعكس حرص الحكومة على استمرار الإنتاج وعدم تعطيله.

ولفت رجب إلى أن رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى تفقده البنية التحتية لعمليات التغييز في ميناء السخنة، ضمن خطة الدولة لتعزيز قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الغاز وضخها في المصانع والمنشآت الحيوية.

وأشار كريم رجب إلى أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا نتائج جولته في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد عدة مصانع ضمن خطة توطين الصناعات الحيوية، مثل أجهزة السونار والرنين المغناطيسي، في إطار شراكة بين شركة مصرية وأخرى عالمية، خط إنتاج للهواتف الذكية بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا.

وأكد رجب أن هذه الخطوات تدعم المبادرات الصحية الكبرى مثل "حياة كريمة"، وتوفر العملة الصعبة التي كانت تُنفق على استيراد هذه المعدات.