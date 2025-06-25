"القابضة لمياه الشرب" تتابع ميدانيًا أعمال تنفيذ خط الكريمات – الغردقة لتحسين الخدمة بالبحر الأحمر

أجرى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولة ميدانية موسعة بالكريمات لمتابعة سير أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خط المياه الناقل "الكريمات – الغردقة"، فى إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وكلا من المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعدد من القيادات الفنية بكلا الشركيتن.

وتفقد المهندس ممدوح رسلان، والوفد المرافق له مسار المشروع على الطبيعة، وأعمال الحفر وتركيب المواسير الجارية بطول 27 كيلومترًا، والتي تهدف إلى تعزيز ضخ المياه من منطقة الكريمات إلى مدينة الغردقة، وكلف رئيس الشركة القابضة، فريق عمل للمتابعة الميدانية المستمرة لسرعة تنفيذ الأعمال والانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد.