العليم العالى: المشاريع القومية تحتاج لخريجين بمواصفات خاصة

دعا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القطاع الخاص للشراكة مع الوزراء، مؤكدا أن أى شراكة تهدف إلى تطوير التعليم مرحب بها ويتم تقديم حوافز لها.

وأضاف أيمن عاشور خلال حواره مع برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي” أن الوزارة تعمل على ابتكار برامج تعليمية بالشراكة مع كافة الاطراف المعنية.

الجامعات المتخصصة

وأكد وزير التعليم العالى أنه تم اطلاق الجامعات المتخصصة وهي تشمل برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن هناك طفرة في المشروعات القومية التى تحتاج لخريجين غير تقليديين وقادرين على تشغيل هذه المشروعات.



وتابع قائلا":وزارة النقل اطلقت العديد من المشروعات التي تحتاج خريج بمهارات خاصة لتشغيلها وتطويرها مثل المونوريل الذى يحتاج لخريج بمواصفات خاصة.