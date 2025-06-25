5 إصابات في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة؛ بعد وداع بطولة كأس العالم للأندية من الدور الأول، عقب التعادل الإيجابي أمام بوروتو 4-4 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، بينما تأهل لدور الـ 16 كلا من فريقي بالميراس وإنتر ميامي ولكل منهما 5 نقاط.

وعانى الفريق الأحمر من إصابات لاعبيه في البطولة، إذ كانت البداية من إمام عاشور لاعب الوسط الذيي تعرض لكسر في الترقوة، وسيغيب لفترة لن تقل عن 6 أسابيع.

كما تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة بشد قوي يصل إلى درجة المزق في العضلة الأمامية، وسيغيب 3 أسابيع أخرى، كما سيغيب ياسر إبراهيم إبراهيم لمدة أسبوعين بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وشهدت مباراة بورتو، خروج حمدي فتحي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، كما عانى الفلسطيني وسام أبو علي من نفس الإصابة.