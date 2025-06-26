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عمرو دياب يشارك الجمهور صورًا من كواليس التعاون الجديد مع عمرو مصطفى وتامر حسين: «ابتدينا» | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو دياب يشارك الجمهور صورًا من كواليس التعاون الجديد مع عمرو مصطفى وتامر حسين: «ابتدينا» | صور

الفنان عمرو دياب و الفنان عمرو مصطفى و الفنان تامر حسين
الفنان عمرو دياب و الفنان عمرو مصطفى و الفنان تامر حسين
أوركيد سامي

شارك الفنان عمرو دياب جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جمعته مع كل من الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، وفريق عمل الأغنية الجديدة، معلقًا بكلمة واحدة: "ابتدينا".

ويُجدد "الهضبة" تعاونه مع الملحن الكبير عمرو مصطفى بعد غياب دام 6 سنوات، وذلك من خلال ألبوم صيف 2025.

وكان عمرو مصطفى قد كشف الستار عن برومو أغنية "ابتدينا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أشعل حماس الجمهور وتفاعلهم مع عودة هذا الثنائي الفني الناجح.

ويضم الألبوم الجديد لعمرو دياب أغنيتين من ألحان عمرو مصطفى، الأولى تحمل عنوان "ابتدينا"، من كلمات تامر حسين وتوزيع عادل حقي، بينما ستكون الأغنية الثانية مفاجأة، من كلمات تامر حسين أيضًا، وتوزيع أسامة الهندي.

آخر تعاون كان في 2019

يُذكر أن آخر تعاون جمع بين عمرو دياب وعمرو مصطفى كان في عام 2019 من خلال أغنيتي "باين حبيت" و**"يتعلموا"**، وسبقهما عدد كبير من الأغاني الناجحة التي شكلت جزءًا من تاريخ الهضبة الفني، أبرزها: "خليك فاكرني"، "ليلي نهاري"، "قصاد عيني"، "بقدم قلبي"، وغيرها من الأعمال التي حققت جماهيرية واسعة.

اخبار الفن نجوم الفن الفنان عمرو مصطفى الفنان تامر حسين الفنان عمرو دياب

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