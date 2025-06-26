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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرفة عمليات الغربية تعلن انتظام امتحانات الثانوية العامة

غرفة عمليات تعليم بالغربية
غرفة عمليات تعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث يؤدى 46 ألف و429 طالب وطالبة امتحانات الثانوية للعام الدراسي "2024-2025"، داخل 114 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة فى مادة اللغة الأجنبية الأولى " ورقة أولى" للنظام الجديد، والفيزياء لشعبة العلوم والرياضيات، والتاريخ للشعبة الأدبية للنظام القديم.

لا شكاوي من لجان الامتحانات 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، الكهرباء، والإسعاف، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة. ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء 

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع إدارات المرور، لتيسير حركة الوصول ومنع التكدس أمام اللجان، وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

تلقي شكاوي 


كما شدد المحافظ، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والعاملين بها.

تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات وغرف عمليات


وأضاف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن خطة المديرية تضمنت تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات وغرف عمليات، وتعليق اللافتات الإرشادية بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان وكذا السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة ، تنفيذًا لتعليمات الوزارة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محافظ الغربية لجان امتحانات الثانوية العامة مواد اللغة الانجليزية والتاريخ لا شكاوي بلجان

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