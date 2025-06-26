داليا البحيري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأحمر



نشرت الفنانة داليا البحيري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، خطفت من خلالها أنظار متابعيها بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت البحيري في الصورة مرتدية فستانًا أحمر ضيقًا (صك)، أبرز أنوثتها بأناقة، مع تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلًا على كتفيها بشكل ناعم، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الرقي والبساطة في آن واحد.

وتفاعل جمهور النجمة بشكل واسع مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وأناقتها المعتادة.

يذكر أنه شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها، تألقت فيها بإطلالة أنيقة وجذابة.



ظهرت البحيري في الصور مرتدية فستانًا باللون النبيتي الأنيق، تميز بتصميمه الراقي، مع تسريحة شعر بسيطة ومريحة، بالإضافة إلى مكياج ناعم وهادئ أبرز جمال ملامحها. وقد لاقت هذه الإطلالة استحسانًا كبيرًا من قبل متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وجمالها الطبيعي.



تُعتبر داليا البحيري من الفنانات اللاتي يتميزن بذوق رفيع في اختيار إطلالاتهن المختلفة، ودائمًا ما تحرص على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها وأناقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.