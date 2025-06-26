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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصناعات الغذائية: 30 يونيو ثورة أنقذت الوطن من قبضة الجماعة الإرهابية

خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية
الديب أبوعلي

أكد النائب خالد عيش ممثل عمال مصر في مجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن ثورة 30 يونيو تُمثل رمز لصمود الشعب المصري ووعيه في مواجهة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

ذكرى ثورة 30 يونيو 

وأضاف عيش في تصريحات صحفية، أن 30 يونيو كانت لحظة تاريخية فارقة اصطف فيها كل أطياف الشعب المصري حول الوطن لإنقاذه، وهي بمثابة إنطلاقة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي.

وأشار النائب خالد عيش، إلى أن منهج الجماعة في حكم مصر كان قائما على الإقصاء والتمييز بين أطياف الشعب على أساس الانتماء للجماعة، وكان الولاء للمرشد وليس للوطن، وكانت محاولات "أخونة" مؤسسات الدولة قائمة على قدم وساق.

وشدد نقيب الصناعات الغذائية: لولا ثورة 30 يونيو لما وصلنا اليوم إلى حالة الاستقرار التي انعكست على بيئة الاستثمار التي أصبحت جاذبة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، لافتًا إلى أهمية حالة الاستقرار في تحقيق الأرقام القياسية التي حققها قطاع مثل الصناعات الغذائية والذي وصل اليوم إلى 6.1 مليار دولار صادرات.

وأشار عيش إلى الإنجازات التي حققتها ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها متعددة وعلى جميع المستويات، فقد كانت الثورة نقطة تحول في المشروعات القومية بمفهومها الشامل.

وتابع: ففي قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي أصبح لدينا مشروعات عملاقة كمستقبل مصر وتوشكى الخير والدلتا الجديدة وزراعة سيناء ونهضة وتنمية سيناء عمرانيا وصناعيا وزراعيا، إضافة للمشروعات الصناعية الكبرى بمصر والمجمعات الصناعية، ومشروعات الطرق التي تخطت خمسة آلاف كيلو متر، والمحاور والكباري التي ربطت محافظات مصر ببعضها، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

ولفت: هناك أيضًا الأهتمام بالمرأة وتمكينها واختيار العام 2017 ليكون عام المرأة وتصعيدها في مناصب سياسية حساسة فجري اختيار 8 وزيرات ليكون ذلك نتاج نجاح ثورة 30 يونيو، والأهتمام كذلك بذوي الهمم.

وأكد عيش، أن عمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية كان لهم دورا بارزا في ثورة 30 يونيو وما بعدها فكانوا بمثابة وقود الثورة التي خرجت لتقول "لا لحكم الفاشية الدينية" واستمر دورهم في دعم مؤسسات الدولة الوطنية حتي تحقق الاستقرار.

ثورة 30 يونيو النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية جماعة الإخوان الإرهابية اتحاد عمال مصر الصناعات الغذائية سيناء توشكى الخير الدلتا الجديدة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

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