موقف كيليان مبابي من المشاركة مع ريال مدريد أمام سالزبورج

عاد الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، إلى تدريبات فريقه أمس الأربعاء، بعد تعافيه من آلام المعدة وتحسن حالته الصحية بشكل كبير، قبل مواجهة سالزبورج النمساوي، التي ستحدد مصير "الملكي" في كأس العالم للأندية 2025، المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

عانى مبابي من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، غاب بسببها عن مباراتي ريال مدريد في الجولتين الأولى والثانية للمجموعات، أمام الهلال السعودي (1-1) وباتشوكا المكسيكي (3-1).

ولم يحسم الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة الإسباني تشابي ألونسو، موقف مبابي من المشاركة أمام سالزبورج، وإن كانت المؤشرات تؤكد صعوبة مشاركته ضمن التشكيل الأساسي.

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره سالزبورج النمساوي فجر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتل ريال مدريد صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف فقط على سالزبورج، فيما يأتي الهلال السعودي في المركز الثالث بنقطتين، ويقبع باتشوكا المكسيكي في المركز الرابع بدون أي نقاط.