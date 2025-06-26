أهالي الجنود القتـ لى في كمين خان يونس: أبناؤنا قتـ لوا نتيجة إهمال جسيم

أعرب أهالي الجنود الذين قتلوا في كمين خان يونس عن صدمتهم من التهور الذي كشفه الحادث ، مؤكدين أنهم فقدوا 7 من أبنائهم نتيجة إهمال جسيم.

وقال البيان الصادر عن أهالي الجنود : لا يعقل أن يتنقل أبناؤنا بمعدات قديمة معيبة، فالكتيبة 605 الوحيدة التي تستخدم معدات قديمة.

ولاحقا ، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تمكن مجاهديها من تنفيذ كمين مركب استهدف قوة صهـ يونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "RBG".

وتمكن مجاهدو القسام عصر أمس الثلاثاء من تدمير جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" معدة مسبقًا، واشتعال النيران فيها لمدة ساعة وبعد تقدم جرافة عسكرية أخرى للإنقاذ تم استهدافها بقذيفة "الياسين 105" في منطقة التوحيد بمعن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقبل ذلك بأيام، قالت القسام، إنه بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدوها قنص جندي صهيـ وني على جبل المنطار شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، واستهداف قوات العدو المتمركزة على نفس المكان بدفعتين من قذائف الهاون.

وخلال الأسبوع، أكد مجاهدو القسام الإجهاز على 3 جنود صهـ اينة بالأسلحة الخفيفة من المسافة صفر شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

ونشر الاعلام العبري، صور الجنود السبعة الذين أعلن جيش الاحتلال مقتلهم بعد تفجير المقاومة عبوة ناسفة في آلية مدرعة من نوع "بوما" في قطاع غزة يوم أمس.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر في مستشفيات غزة إنه ارتقى 31 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 10 من منتظري المساعدات.