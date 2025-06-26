شباب اليد يتعادلون مع البرتغال في شوط أول مثير بربع نهائي مونديال بولندا

قدم منتخب مصر لكرة اليد تحت 21 عامًا شوطًا أول قويًا أمام نظيره البرتغالي، انتهى بالتعادل بنتيجة 13–13، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في بولندا.

وكان المنتخب المصري ضمن التأهل إلى ربع النهائي بعد حسم بطاقة العبور من الدور الرئيسي، عقب فوزه على سويسرا، مستفيدًا من نتيجة التعادل بين ألمانيا وإسبانيا في نفس المجموعة.

وقبل لقاء البرتغال، خاض منتخب مصر مواجهة قوية أمام ألمانيا في الدور الرئيسي، لكنه خسر بنتيجة 29–25، بعد أداء تنافسي حتى الدقائق الأخيرة.

وتأهل منتخب شباب اليد إلى الدور الرئيسي متصدرًا المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على السعودية والبحرين ثم إسبانيا، ليؤكد قوته مبكرًا في البطولة.

القائمة المشاركة

ويضم المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، هم:

يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.

وتتولى البعثة الإدارية مهمة الإشراف على الفريق بقيادة نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيسًا للبعثة.