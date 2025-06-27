لاعب الزمالك السابق: الفريق يحتاج لصفقات قوية في كل المراكز

أكد أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج إلى صفقات قوية استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى لاعبين مميزين في كل المراكز نظرا لصعوبة المنافسة في الموسم المقبل وأعتقد أن يقوم جون إدوارد بالتعاقد مع صفقات قوية".

وأضاف: "عمر جابر يقدم موسم هائل مع الزمالك وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية والفريق يحتاج إلى ظهير أيمن مع عمر جابر في الموسم المقبل".

وأوضح: "أتمنى من جماهير الزمالك دعم مجلس الإدارة والفريق قبل بداية الموسم المقبل".