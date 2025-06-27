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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطفولة والأمومة يعقد ورشة عمل حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

الطفولة والأمومة
الطفولة والأمومة
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لبناء قدرات عدد من العاملين بالمجلس في مجال حماية الأطفال من مخاطر سوء استخدام الإنترنت، وذلك ضمن أنشطة برنامج "الطفل والرقمنة"، وفي إطار حملة أمان التي اطلقها المجلس لتعزيز جهود حماية الأطفال في البيئة الرقمية، وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع منظمة يونيسف.

جهود التوعية والتثقيف 

جاء ذلك في إطار العمل على بناء كوادر مدربة ومؤهلة لحماية الأطفال، لدعم جهود التوعية والتثقيف على المستويات كافة، خاصة في ظل التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي، وقد استهدف التدريب  20 من العاملين على الحقيبة التدريبية التي أعدها المجلس بالشراكة مع منظمة يونيسف، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع القضايا المتعلقة بسوء استخدام الإنترنت وآثاره على الأطفال، وتمكينهم من نقل المعرفة إلى الفئات المستهدفة من الأطفال ومقدمي الرعاية. كما تضمن التدريب التعريف بدليل برايل لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، الذي يمثل أداة توعوية مهمة تستهدف العاملين مع الأطفال، ولا سيما الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية، لتعزيز قدرتهم على التصدي للمخاطر الرقمية وضمان شمولية الحماية لكل الفئات.

القومي للطفولة والأمومة قدرات الطفل والرقمنة التوعية والتثقيف

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