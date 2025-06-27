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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لكافة طرق حجز تذاكر القطارات

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن توفير باقة متنوعة من الوسائل للحصول على تذاكر السفر، إلى جانب تسهيل عمليات الدفع، بما يخفف الزحام أمام شبابيك التذاكر ويسهل إجراءات الحجز على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة النقل للارتقاء بمستوى الخدمة وتحديث مختلف قطاعاتها، خاصة مرفق السكك الحديدية.

طرق حجز التذاكر المتاحة:

من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets

باستخدام تطبيق "Egyptian National Railways" المتاح على متجري Google Play وApp Store.

من خلال وكلاء البيع المعتمدين من شركات التحصيل الإلكتروني، مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، وغيرها.

عبر الخدمة الصوتية لحجز تذاكر القطارات المكيفة والفاخرة، على الرقم 1661 من الهاتف المحمول، أو 09000661 من الهاتف الأرضي، حتى قبل موعد القطار بساعة.

من خلال مكاتب المدينة وعددها 34 مكتبًا خارج المحطات موزعة على مستوى الجمهورية.

باستخدام ماكينات الحجز الذاتي [TVM] الموجودة في بعض المحطات الرئيسية.


وسائل الدفع المتاحة:

-الدفع النقدي في شبابيك التذاكر ومكاتب الحجز.

-الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات Visa أو MasterCard، سواء عبر شبابيك الهيئة في المحطات الرئيسية، أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق المحمول.

-الدفع عبر وكلاء البيع، نقدًا أو إلكترونيًا، باستخدام البطاقات البنكية.


وأكدت الهيئة حرصها الكامل على تسهيل إجراءات الحجز والدفع لجمهور الركاب، في إطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية وتقديم خدمات متميزة وآمنة لملايين المسافرين سنويًا.

قطار النقل حجز التذاكر

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