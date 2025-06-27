جرفه التيار.. النيابة تصرح بدفن جثمان شاب غرق في نهر النيل بالعجوزة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمنطقة العجوزة بعدما نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثمانه.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ولقي شخص مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة قسم العجوزة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث العجوزة، يفيد بمصرع شخص يبلغ من العمر 20 سنة غرقًا أثناء استحمامه في نهر النيل، حيث جرفه التيار ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.