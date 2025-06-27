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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقي والعمرانية وبولاق الدكرور

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد ٣ أحياء بمدينة الجيزة شملت الدقي ، العمرانية ،بولاق الدكرور وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي لمدينة الجيزة .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن اعتماد المخططات التفصيلية للأحياء المشار إليها يأتي في إطار جهود الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ . 
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط والتنمية العمرانية مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تحظى برعاية واهتمام بالغ من القيادة السياسية لما لها من أهمية في توفير حياة أفضل للمواطنين . 
وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ المخططات وفقًا للمعايير والأسس المعتمدة مشددًا على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وجميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المخططات التفصيلية كل فيما يخصه .

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