قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بداية نارية .. مصطفى محمد يفتتح الدوري الفرنسي مع نانت ضد حامل اللقب
شئون الحرمين: استبدال كسوة الكعبة في وقت قياسي أقل 4 ساعات عن الأعوام السابقة
كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور
إيران .. تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي شمالا وغربا وجنوبا
مجلس النواب يناقش تعديلات قانون المهن الطبية لإضافة خريجي العلوم الصحية
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين وتسجيل قراءة العداد بالهاتف 2025
الاجتماع الأول لنيافة الأنبا أولوجيوس بمجمع كهنة عين شمس والمطرية
تبديل جثتي سيدتين ..صحة الغربية يحقق مع مسئولين بمستشفى زفتي العام
الطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما بمحافظة قنا
التحقيق في اتهام عامل بهـ.ـتك عرض طفل من ذوي الهمم بمنشأة القناطر
خطيب مسجد السيدة نفيسة: استحالة الإقلاع عن المخدرات والمسكرات وهم من الشيطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

فيلم "هابي بيرث داي"
فيلم "هابي بيرث داي"
قسم الفن

عبّرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها العميقة بمشاركتها في فيلم "هابي بيرث داي - Happy Birthday"، مؤكدة أن التجربة شكلت علامة فارقة في مسيرتها، وأنها شعرت منذ اللحظة الأولى برغبة حقيقية في أن تكون جزءًا من هذا العمل الذي وصفته بـ"الجاد، الرائع، الرقيق، والإنساني".
 

قالت "مطاوع" خلال مداخلة فيديو مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي: "من أول ما عرض عليا أستاذ محمد دياب الفيلم، وقعت في غرامه، وسألني: إيه رأيك في شخصية نادية؟ فقلت له: لا، إيه رأيي في الفيلم كله؟ أنا عايزة أكون جزء من العمل ده بكل تفاصيله، لأنه بيحمل قضية مهمة وبيُقدَّم برقي شديد".
 

أضافت: "كنت مراهنة على نجاح سارة جوهر (المخرجة) من البداية، وقلت لها على الأقل هتاخدي جائزة أفضل عمل أول".
 

وعن كواليس التصوير، كشفت حنان مطاوع عن مشهد صعب تم تصويره في مياه نهر النيل، قائلة: "نزلت مرتين المية، المرة الأولى كانت في جزء ضحل ومياه راكدة مليانة طحالب وبقايا أشياء، مكنش النيل الواسع اللي بنشرب منه، المرة التانية كانت الأصعب، في شهر مارس والمية كانت تلج، ومفروض نقعد ساعة أو ساعتين، فقعدنا حوالي 7 أو 8 ساعات بسبب عطل مفاجئ في الكاميرا، وكل حاجة توقفت، وفضلنا في المية لحد الغروب".
 

تابعت: "أطرافي تجمدت، ومية النيل كانت تقيلة لأنها مليانة طمي، لكن كنت مصممة أكون مركّزة، لأن المشهد كان مهم، ولازم أكون في قمة التركيز".
 

أشارت "مطاوع" إلى أن فريق الإنتاج حرص لاحقًا على سلامة المشاركين، حيث تم صرف جرعات وقائية من دواء البلهارسيا لهم جميعًا، قائلة: "الإنتاج بعتلي بعدها بيومين 3 حبوب وقائية بناء على توصية من سارة جوهر.. والحمد لله أنها عدت على خير".

حنان مطاوع محمد دياب سارة جوهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

ترشيحاتنا

هاتف Mix Flip 2

شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة

Redmi K Pad

شاومي تطلق أول تابلت بعلامة ريدمي.. Redmi K Pad بمواصفات قوية وتصميم فاخر

رغدة عامر

رغدة عامر لـ صدى البلد: نسبة المكون المحلي بالهواتف مائة بالمائة.. ومصر سوق جاذب دائما للشركات العالمية

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد