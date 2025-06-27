صحة الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للمتبرعين بالدم، تحت شعار "تبرع بالدم امنح الأمل.. معا لننقذ حياة" وذلك غدا السبت الموافق 28 يونيو، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة فعالة لعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة، حيث تهدف الفعالية إلى نشر الوعى بثقافة التبرع بالدم، وتعزيز روح التطوع والعطاء، ودعم بنوك الدم بالمحافظة لضمان توفر الدم للمرضى ووقت الطوارئ.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن أماكن تنظيم الحملة فى مدينة الخارجة مام ديوان عام المحافظة – صباحًا

حديقة السلام بجوار فريز – مساءً أمام كلية التربية – مساءً وفى مركز الداخلة بمقر الساحة الشعبية بمدينة موط صباحا ووجهت الدعوة لجميع المواطنين القادرين على التبرع، للمساهمة فى إنقاذ الأرواح مع تكريم خاص للمتبرعين والداعمين.