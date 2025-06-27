قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غارات النبطية .. ولبنان يدين ويدعو لجلسة حكومية طارئة
تعويضات مالية ومساعدات .. القصة الكاملة لمصرع 19 فتاة فى حادث الطريق الإقليمي | صور
شرط حاسم قلب الموازين .. الأهلي يتلقى صدمة من وسام أبو علي ويرد بقوة
كل غمضة عين.. خطيب المسجد الحرام: المرء يتقلب في نعم الله ونعيمه
انهيار أجزاء بمنزل مكون من طابقين في الخانكة
الزمالك يعلن انتهاء مشوار عبد الشافي مع كرة القدم
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة جديدة ضد إيران
عيالي اتحرموا من والدتهم.. تطورات حادث دهس حي النرجس بالتجمع.. الزوج يكشف التفاصيل
وسام أبو علي يتصدر التشكيل المثالي للجولة الثالثة بمونديال الأندية
لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل
مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. وأبو العينين: هدفنا تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.. ولا سلام حقيقي بدون دولة فلسطين
لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مديري طلب أمسح الحمامات.. محمود حجازي يكشف أصعب موقف له قبل الشهرة

محمود حجازي
محمود حجازي

كشف الفنان محمود حجازي أصعب المواقف التي واجهها في بداية طريقه الفني، وقبل الشهرة، والتي دفعته نحو الإصرار على تحقيق حلمه بالتمثيل.

قال محمود حجازي خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه؟!" على منصة "ستوري بالعربي": "أما خدت قرار التمثيل، والدي رحب جدًا لدرجة إنه قالي مش هديك فلوس، ومنعني من المصروف".

وأشار إلى أن موقف والده لم يمنعه من استكمال المشوار وتحقيق حلمه، خاصةً بعد رفضه أيضًا أن يحقق حلمه في مجال كرة القدم، مضيفًا: "بدأت أسأل عن إجراءات التقديم في معهد الفنون المسرحية وعرفت إني محتاج مبلغ 500 جنيه لتغطية تكاليف سحب الملف وورشة تمثيل تحضيرية للاختبارات، والمواصلات". 

واستكمل محمود حجازي: "نزلت المهندسين فضلت أدور على شغل لحد ما لقيت كافيه مطعم واشتغلت جرسون واتفقت على الأجر، ونزل معايا صاحبي، وإحنا الاتنين اشتغلنا ليوم واحد فقط"..

ووصف اليوم بأنه كان شاقًا للغاية، والمدير يعاملهم بصرامة حتى يمنعهم من الجلوس نهائيًا، لكن المفاجأة كانت في نهاية اليوم، معلقًا: "طلع عيني اليوم ده، مبتقعدش هو نظام المكان تفضل واقف وكان شكلي غلبان، ووقت الفجر سألنا المدير خلصنا، قال آه بس ناقص حاجة.. هتمسحوا الحمامات".

شعر محمود حجازي أن هذا الطلب لا يتناسب مع كرامته وطموحه، واعترض هو وصديقه، وانفعل على مدير المطعم قائلًا: "لأ مش هشتغل وعلى فكرة، أنا بكرة هبقى نجم مصر".

وأكد أن هذا الموقف رغم قسوته وتأثيره عليه، تحول إلى دافع قوي ليستمر في السعي وراء حلمه، مضيفًا أنه بعد سنوات عاد إلى نفس المكان بعد نجوميته وشهرته، متذكرًا تلك اللحظة التي شكلت جزءًا من رحلة كفاحه.

واختتم محمود حجازي حديثه بأن هذه التجربة علمته أن الإيمان بالنفس والتمسك بالحلم هما السبيل لتجاوز أي عقبات، معلقًا: "مهما حصلك ربنا معاك وبيهيأك للأحلى".

محمود حجازي الفنان محمود حجازي أعمال محمود حجازي أخبار محمود حجازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة

حقل ظهر

دفعة قوية لإنتاج الغاز في مصر.. البترول تعلن عن نجاح جديد بحقل ظهر

وزارة التخطيط

التخطيط تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد