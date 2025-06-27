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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
محمد شحتة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن النَّتائج النهائيَّة لمسابقة “ثقافة بلادي” في موسمها الثاني، التي نُظِّمت تحت عنوان: (بداية جديدة لنشر ثقافة بلادي)، بالتعاون مع وزارات: الثقافة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة. 

وجاء ذلك ضمن المبادرة الرئاسيَّة (بداية جديدة لبناء الإنسان)، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وإشراف تنفيذي للدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

وأسفرتْ أعمال التحكيم، التي شارك فيها نخبة مِنَ المتخصِّصين، عن اختيار نخبة مِنَ الطلاب المصريين والوافدين بعد منافسة قويَّة في محاور المسابقة، التي جمعت بين الجوانب المعرفيَّة، والثقافيَّة، والسياحيَّة، والمهاريَّة، والعِلميَّة، والوجدانيَّة، والتكنولوجيَّة، ومحور النَّشر، والمقابلات.

وأكَّد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ هذه المسابقة تمثِّل أحد النماذج الواقعيَّة لتجسيد رؤية الأزهر الشريف في بناء الإنسان على أُسُس ثقافيَّة ومعرفيَّة راسخة، مشيرًا إلى أنَّ هذه المسابقة قد  برهنت على ما نُعوِّل عليه من وعي طلابنا المصريين والوافدين؛ إذْ جاءت المشاركات محمَّلةً برسائل ابتكار عميقة، تُعبِّر عن إدراكٍ جادٍّ بقضايا الوطن، واستيعاب لأهميَّة دَور الثقافة في صياغة المستقبل.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، أنَّ المجمع سيواصل دعمه لمثل هذه المسابقات النوعيَّة التي تنسجم مع رؤية الدولة في بناء الإنسان، ومع رسالة الأزهر في الجمع بين الأصالة والتجديد، مشيرةً إلى أنَّ الفائزين سيُكرَّمون قريبًا في حفل رسمي، وستُمنَح لهم الجوائز وَفق المستويات الخمسة المعتمدة، إلى جانب جوائز عينيَّة متميِّزة تشمل رحلات ثقافيَّة وسياحيَّة، ومكتبات تثقيفية.

وضمَّت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء في الثقافة والإعلام والعلوم الدينية والتطبيقية والسياحة واللُّغة؛ تحقيقًا لأعلى معايير الدقَّة والنزاهة، ويأتي هذا النشاط في سياق استراتيجيَّة الأزهر الشريف لتعزيز الانتماء الوطني، وتنشيط السياحة الداخليَّة، وبناء جسور التواصل بين الطلاب من مختلِف الجنسيَّات، بما يعكس رسالة الأزهر في التعدُّد والتنوُّع، ويعزِّز من مكانته كمؤسَّسة عالميَّة رائدة.

البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية الأزهر مسابقة ثقافة بلادي ثقافة بلادي شيخ الأزهر بداية جديدة بداية جديدة لنشر ثقافة بلادي

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