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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفركوزن يدعم دفاعه بموهبة سنغالية شابة لهذا السبب

السنغالي الشاب عبد الله فاييه
السنغالي الشاب عبد الله فاييه
إسلام مقلد

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع المدافع السنغالي الشاب عبد الله فاييه، لاعب هاكن السويدي، في صفقة تمتد لخمسة مواسم، وذلك في إطار خطة النادي لتعويض رحيل عدد من ركائز الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويبلغ فاييه من العمر 20 عامًا، وينتظر أن يلتحق بالفريق الأول لتعزيز الدفاع، خاصة بعد انتقال المدافع المخضرم جوناثان تاه إلى بايرن ميونخ، والظهير الهولندي جيريمي فريمبونج إلى ليفربول.

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي: "عبد الله فاييه لاعب موهوب للغاية، ويمثل صفقة مستقبلية مهمة للفريق. نحن نثق بأن لديه الإمكانيات ليصبح عنصرًا أساسيًا في خط دفاعنا خلال السنوات المقبلة".

بدوره، عبّر فاييه عن سعادته بالخطوة الجديدة في مسيرته، مؤكدًا: "ليفركوزن نادٍ أوروبي كبير، وأنا ممتن لهذه الفرصة المميزة. سأبذل كل ما لدي لأثبت نفسي وأساعد الفريق على تحقيق أهدافه".

ويأمل وصيف بطل الدوري الألماني في مواصلة تدعيم صفوفه بصفقات مدروسة، استعدادًا للموسم المقبل الذي سيشهد مشاركة ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق بقيادة المدرب تشابي ألونسو إلى مواصلة التألق محليًا وقاريًا.

نادي باير ليفركوزن الألماني نادي باير ليفركوزن المدافع السنغالي الشاب عبد الله فاييه

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