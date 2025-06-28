قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز
حسام الغمرى يكشف المرشد الحقيقة لجماعة الإخوان الأرهابية
الغمري: الاختيار حطم صورة الإخوان أمام العالم.. وبرنامج «على مسئوليتي» مرصود من الجماعة
حزب الجبهة الوطنية: 100 ألف جنيه للمتوفى و50 ألفًا للمصاب بحادث المنوفية
صدمتها سيارة نقل.. شيماء طالبة بـالهندسة تعمل في حصاد العنب مقابل 120جنيها
مصطفى بكري: أتمنى من رئيس الوزراء سحب مشروعه فيما يخص الايجار القديم
ترامب يرجح التوصل إلى اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة
ماذا نقول عند سماع "الصلاة خير من النوم" بأذان الفجر؟.. الإفتاء تجيب
انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 28-6-2025.. وعيار 21 يهبط لهذا المستوى
الزمالك يفتح باب التفاوض مع مهاجم شولسك البولندي
ترامب: دمرنا منشآت نووية إيرانية ومنعنا طهران من امتلاك سلاح نووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد رفض فينيسيا حفل زفافه.. قصة صعود جيف بيزوس مع أمازون

حفل زفاف جيف بيزوس
حفل زفاف جيف بيزوس
احمد الشريف

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، رفضت السلطات المحلية في فينيسيا طلب إقامة حفل زفاف جيف بيزوس مدفوعًا بمخاوف تتعلق بالاكتظاظ السياحي وهدر الموارد. 

سلط هذا الرفض الضوء على التأثير الطاغي الذي يمارسه بيزوس، مؤسس أمازون، والذي باتت ثروته وأسلوبه في إدارة الفعاليات تجسيدًا للقوة الاقتصادية التي تراكمت عبر سنوات من الابتكار والتوسع.

من مرآب متواضع إلى هيمنة رقمية

بدأت رحلة بيزوس عام 1994 بمتجر كتب صغير في مرآب منزله، ومضى لاكتساب خبرة واسعة قبل إطلاق أمازون رسمياً من سيدار مولز، واشنطن .

 على مدار عقود، حولت الشركة وجه التجارة الإلكترونية عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللوجستية وخدمات AWS السحابية، ما شكّل هجومًا استراتيجيًا عالميًا على قطاعات التجزئة والإعلام والخدمات .

إمبراطورية تتوسع بلا حدود

أصبحت أمازون أكثر من مجرد متجر إلكتروني؛ فقد استحوذت على Whole Foods لتقوية وجودها في قطاع البقالة، وأطلقت Prime Video وتبنت Alexa لنفوذها في الترفيه والمنزل الذكي. 

كما أطلقت مشاريع فضائية عبر Blue Origin، مستثمرة مليارات من ثروته الشخصية لتحقيق رؤيته المتنوعة والمتقدمة .

زفاف بـملايين يُعيد النقاش

اختيار بيزوس لمدينة فينيسيا مكانًا لحفل زفافه الفخم بتكلفة تقدر بين 40 و50 مليون يورو  كشف شقاقًا بين الواقع القوي لعالم المليارديرات وواقع السكان المحليين الذين يعانون من ضغط السياحة وهدر الموارد .

"لا مساحة لبيزوس"

تشكلت حركة احتجاج تحت شعار "No Space for Bezos"، ضمت ناشطين لحماية المدينة من الاستغلال التجاري، معتبرين أن ثرائه يضعف حضور السكان ويتسبب في خسارة الموارد العامة 

هل استثمرت المدينة أم خسرت هويتها؟

في حين يرى المؤيدون أن الاحتفالية ستعزز الاقتصاد المحلي بـ30 مليون يورو تقريبًا وتوفر فرص عمل مؤقتة، يرى المعارضون أنها مسألة رمزية لأسلوب اقتصادي يهمش المواطنين ويعرّض المدينة للانصهار في ثقافة الترف الزائل .

خاتمة: عندما تصطدم القوة الرقمية بالهوية الحضارية

صعود جيف بيزوس من مؤسس متجر كتب إلى أسطورة رقمية وصانع قرار عالمي يعبّر عن نجاحات تقنية غير مسبوقة.

 لكن قصة زفافه في فينيسيا تُجسّد جانبًا آخر من القوة، تأثير مال قسمً السيادة التقليدية والفعالية المحلية على حساب التاريخ والثقافة. 

في النهاية، تبقى معركة الهوية الثقافية والمصلحة الاقتصادية اختبارًا معقدًا أمام أعظم قوى التكنولوجيا في العالم.

بيزوس مؤسس أمازون جيف بيزوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهن بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

إسعاف

مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يبعث برسائل هامة إلى قادة 7 دول ومنظمة الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

محمد عبد الشافي

إعلامي عن اعتزال عبد الشافي: بالتوفيق يا خلوق

زيزو

زيزو لـ عبد الشافي بعد اعتزالة :مش هتلاقي حد في أدبه

الأهلي

كريم فؤاد يعود إلى الأهلي بعد التعافي من الإصابة

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استمع لقلبك

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك

برج الحمل حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..: انفراجة في بعض الضغوط

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. توصل إلى حلول مرضية

برج القوس
برج القوس
برج القوس

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد