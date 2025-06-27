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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مرافعة من أعماق الجريمة.. القصة الكاملة لـ"سفاح المعمورة": محامي يخفي جرائمه تحت الأرض

سفاح المعمورة
سفاح المعمورة
رامي المهدي

داخل شقة هادئة على أطراف الإسكندرية، لم تكن الجدران صامتة كما يبدو، ولكن كانت تخبئ خلفها ثلاث جرائم قتل بدم بارد، دفنت تحت الأرض، وسترت بالأكاذيب والخرسانة.

بطل تلك الجريمة هو"سفاح المعمورة"، محامٍ في الخمسينات من عمره، تحول من رجل قانون إلى قاتل متسلسل، يدفن ضحاياه داخل شقق سكنية استأجرها خصيصًا لدفن أسراره.

الضحايا، امرأتان ورجل اختفوا واحدًا تلو الآخر، حتى كشفت رائحة الموت المنبعثة من غرفة مغلقة الستار عن الجريمة، هنا أزيح الستار عن واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها الإسكندرية في السنوات الأخيرة.

تلك الجريمة كانت تخبئ خلفها ثلاث جرائم قتل بدم بارد، دفنت تحت الأرض، وسترت بالأكاذيب والخرسانة، حتى تم إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لتنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".

الجلسة الأولى.. إنكار كامل ومرافعة من أعماق الجريمة

في أولى جلسات محاكمته أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، محاولًا التنصل من الاعترافات السابقة، وادعى أن "صبحية" – الشاهدة الأولى والمتهمة الثانية – كانت من تدير الشقة وكانت تمتلك مفاتيحها.

قال المتهم: "كنت بسافر كتير، وعندي مكاتب في السويس والإسماعيلية، ومكنتش متواجد دايمًا في الشقة، أما محمد عدس، الضحية الأولى، فكان بيني وبينه مشاكل مادية بسبب قضايا كنت برفعها له."

وأضاف أنه لا يعرف السيدة الثانية إلا من خلال زوجته، وأن الأخيرة كانت سببًا في رفع قضية ضدها، انتهت بخسارته.

لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر مدعومًا باعترافاته السابقة، وتقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، التي رسمت خريطة قاتل متسلسل بدم بارد.

الجريمة الأولى.. القتل باسم "الأتعاب"

بدأت القصة عندما استدرج المحامي موكله السابق إلى شقته، بزعم إنهاء خلاف مالي، وهناك قتله بطعنة سكين وسرق أمواله، ثم دفنه أسفل غرفة نومه في شقة مستأجرة بالمعمورة البلد.

لم تكتشف الجريمة لعدة أشهر، بل مرت كأن شيئًا لم يكن، حتى بدأت رائحة الجثث تُفصح عما خبأه التراب.

الجريمة الثانية.. الزوجة التي كانت أقرب للخطر

الضحية الثانية كانت زوجته "العرفية"، والتي كثرت شكوكها حول سلوكه وتحركاته الغريبة، كانت تلاحقه بالأسئلة وتواجهه بما تخفيه غرفة الشقة المغلقة، فما كان منه إلا أن خنقها حتى الموت، ودفنها في شقة أخرى استأجرها لاحقًا لإخفاء الجثث.

الجريمة الثالثة.. موكلة تحولت إلى ضحية

السيدة الثالثة كانت موكلة لديه، لديها خلافات مادية معه حول قضية خسرها، فقام باستدراجها إلى الشقة بدعوى التسوية، وهناك قتلها هي الأخرى، وسرق متعلقاتها، ودفنها بجوار زوجته.

كشف المستور.. كيف انهار مخطط الجريمة؟

الصدفة وحدها  الممزوجة بالريبة هي ما كشفت المستور، نادية.ر، إحدى المقيمات معه في شقته، لاحظت الرائحة الكريهة وانزعاج الجيران، فاقتحمت الغرفة المغلقة لتكتشف جثثًا مدفونة، بعضها في تابوت خشبي صنع خصيصًا لإخفاء إحدى الضحايا، وأخرى ملفوفة داخل بطانية داخل أكياس زرقاء.

حينها، بدأ المتهم يرتبك، وظهرت خيوط المساومة من الشهود الآخرين الذين حاولوا تستره مقابل المال، إلى أن تصاعدت الأصوات داخل الشقة، واعتقد الجيران أنها "ليلة حمراء"، فاقتحموا الشقة ليكتشفوا الكارثة، وتم إبلاغ الشرطة.

اعتراف ثم إنكار

أمام جهات التحقيق، اعترف المتهم  بجرائمه بالتفصيل، وقام بتمثيلها في شقته بشارع 7 – المتفرع من شارع 45 بالعصافرة – حيث أُعيد تمثيل وقائع الدفن والقتل.

لكن في قاعة المحكمة، عاد المتهم لينكر كل شيء، ويدعي المؤامرة، وأن الآخرين هم من قتلوا الضحايا.

محاميه طالب بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية، بحجة أن اضطرابه العقلي قد يكون وراء ما ارتكبه، أو مبررًا لتغيير مصير القضية بالكامل.

التحقيقات أثبتت أن الجريمة الأولى ارتُكبت في يناير 2024، والثانية في سبتمبر من نفس العام، بينما اكتُشف أمره في 2025 بعد مرور أكثر من عام على أول ضحية.

تم العثور على جثث الضحايا مدفونة في شقق سكنية مستأجرة بمناطق مختلفة، وأحدهم داخل تابوت تم تصنيعه خصيصًا لتسهيل النقل دون لفت الانتباه.

ومن المقرر أن تنظر غدًا الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، محاكمة المحامي المتهم بالقتل العمد لثلاثة أشخاص (سيدتين ورجل)، إضافة إلى الخطف بالتحايل والإكراه، والسرقة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة".

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