الرئيس الأمريكي ينتقد كلمة المرشد الإيراني حول إنتصار طهران

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة كلمة المرشد الإيراني على خامنئي حول انتصار طهران خلال الصراع الأخير المندلع مع إسرائيل،والذي انخرطت فيه أمريكا.

كتب ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي الخاصة به بإنه يتعجب من كلمات المرشد الإيراني خامنئي بالرغم من إنقاذه من موت محقق خلال دعوة نتنياهو لاغتيال المرشد الإيراني.

وأضاف ترامب بتغريدته بإنه دمر المنشآت النووية الإيرانية خلال الهجمات الأمريكية،وهو ما أعلن عنه لاحقا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من قيام واشنطن بالقاء 185 طن متفجرات، وجعلت البرنامج النووي الإيراني يتراجع مئات السنين.

وإندلع الصراع بالشرق الأوسط بسبب تعثر المفاوضات النووية بين أمريكا،وإيران ودعا مساء الجمعة رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الإيرانيين إلى التفاوض المباشر مع أمريكا دون طرف ثالث لإحياء المفاوضات مرة أخرى لتحقيق سلام دائم.

وترددت الأنباء عن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرح اتفاق جديد يتضمن دعم أمريكي لقيام إيران بإنشاء مفاعلات نووية من أجل توليد الطاقة سلميا،والذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار.