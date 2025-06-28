كيف استهدف الإخوان حزب الوفد لممارسة أنشطة التجسس؟.. فيديو

قال الإعلامي حسام الغمري إن كل إخواني هو مشروع جاسوس حتى وإن لم يدرك ذلك، لأن تركيبة الجماعة قائمة على الولاء لأجهزة استخبارات خارجية تعمل ضد مصر، مضيفا أن كل اجتماعات قيادات جماعة الإخوان كانت مجرد نميمة على المجتمع المصري، وتحريض على الدولة ومؤسساتها.

وأكد الغمري خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجماعة كانت ترسل عناصرها للتجسس على مؤتمرات الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن حزب الوفد كان أحد الأهداف الرئيسية لأنشطة التجسس الإخوانية.

وأوضح أن الإرهابي الإخواني حمزة زوبع عمل سابقًا كجاسوس داخل جمعية إغاثة في دولة عربية، ويتقاضى مخصصات برنامجه من الممول مباشرة.

البرنامج المخصص للإنتاج الإعلامي

وتابع الغمري قائلا إن زوبع كان يسرق 90% من تمويل البرنامج المخصص للإنتاج الإعلامي ويترك القليل لفريق الإعداد، مضيفًا أنه كان يفضح علنًا محمود حسين وإبراهيم منير في الاجتماعات الداخلية بسبب فسادهم.

واختتم الغمري: مؤسسة محمد مرسي تمنح أموالًا لصحفيين يكتبون منشورات تمجيدية عنه في محاولة يائسة لإعادة إنتاجه إعلاميًا.