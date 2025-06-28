حسام الغمري: المرزوقي ومعتز مطر بيقبضوا من وديعة مرسي في بريطانيا..فيديو

قال الإعلامي حسام الغمري إن جماعة الإخوان الإرهابية بُنيت منذ نشأتها على أساطير من الأكاذيب والمظلومية، بدءًا من حسن البنا وسيد قطب وصولًا إلى محمد مرسي، مؤكدًا أن كل قيادات التنظيم روجت لروايات زائفة لتجنيد الأتباع وابتزاز المجتمع.

وكشف الغمري خلال حلقة خاصة يفضح فيها جرائم الإخوان من الداخل، وذلك مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مؤسسة محمد مرسي تُدار حاليًا من قبل الإرهابي الإخواني محمد جمال هلال، وتتحكم في مليارات الدولارات موجودة كوديعة في بريطانيا، تُستخدم لتمويل إعلاميي التنظيم خارج مصر.

الأكاذيب ضد الدولة المصرية

بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة استثنائية تكشف جرائم جماعة الإخوان شاهد على خيانة الإخوان لـ أحمد موسى: تحولت من متعاطف معهم إلى كاشف لحقيقتهم حسام الغمري لـ أحمد موسى: أجندة قناة الشرق الإخوانية إخفاء حقيقة هويتها الغمري لـ أحمد موسى: مرسي حَكَم مصر تنفيذًا لمخطط إسرائيل بالتنازل عن جزء من سيناء مع أحمد موسى| حسام الغمري للشرطة المصرية: أخطأت في حقكم عن جهل واليوم أرفع لكم القبعة حسام الغمري لـ أحمد موسى: 2011 ربيع عبري .. وظهوري معك شرف كبير | فيديو

وأشار إلى أن المنصف المرزوقي في تونس، ومعتز مطر وآخرين، يتلقون تمويلًا مباشرًا من هذه الأموال لنشر الأكاذيب ضد الدولة المصرية.

وأكد الغمري أن كل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج لا يحركهم سوى المال، وأن الجماعة تحولت إلى مشروع سبوبة هدفه السيطرة والتمويل، مختتما: الإرهابي محمد منتصر يعتبر أخطر عناصر التنظيم حاليًا، وهو المتحالف بشكل صريح مع أفكار وسياسات مجرم الحرب بنيامين نتنياهو.