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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادى الجديد| الصحة تنظم حملة للتبرع بالدم.. والجامعة تنضم رسميًا إلى شبكة البريكس

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من اهمها:

صحة الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم 

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للمتبرعين بالدم، تحت شعار "تبرع بالدم امنح الأمل.. معا لننقذ حياة" وذلك غدا السبت الموافق 28 يونيو، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبمشاركة فعالة لعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور شريف صبحى وكيل وزارة الصحة، حيث تهدف الفعالية إلى نشر الوعى بثقافة التبرع بالدم، وتعزيز روح التطوع والعطاء، ودعم بنوك الدم بالمحافظة لضمان توفر الدم للمرضى ووقت الطوارئ.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن أماكن تنظيم الحملة فى مدينة الخارجة مام ديوان عام المحافظة – صباحًا
حديقة السلام بجوار فريز – مساءً أمام كلية التربية – مساءً وفى مركز الداخلة بمقر الساحة الشعبية بمدينة موط صباحا ووجهت الدعوة لجميع المواطنين القادرين على التبرع، للمساهمة فى إنقاذ الأرواح مع تكريم خاص للمتبرعين والداعمين.

جامعة الوادي الجديد تنضم رسميًا إلى شبكة جامعات البريكس

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن انضمامها الرسمي إلى شبكة جامعات البريكس BRICS UN، والتي تضم عددًا كبيرًا من الجامعات من عشر دول هي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، إندونيسيا، ومصر، ليصبح بذلك إجمالي الدول المشاركة في الشبكة عشر دول.

شاركت 22 جامعة مصرية في عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية ضمن الشبكة، كان أبرزها الاجتماع السادس لشبكة جامعات البريكس، الذي عُقد في 13 مايو 2025 تحت عنوان: "المؤتمر السنوي الموضوعي عن شبكة جامعات البريكس".

وشهد المؤتمر مشاركة فعالة من ممثلي الجامعات المصرية، حيث قدم الأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر، رئيس قسم الأراضي والمياه ومدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة الوادي الجديد، عرضًا تقديميًا شاملًا ممثلاُ عن الجامعات المصرية تناول فيه تحديات الزراعة الصحراوية ومشروع أراضي الجامعات المصرية، حيث تم إبراز النموذج المصري كنموذج متميز في ربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، يمثل انضمام جامعة الوادي الجديد إلى شبكة جامعات البريكس خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. هذا الانضمام يُعزز من مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا، ويفتح المجال أمام طلابنا وأساتذتنا للمشاركة في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعات مرموقة، خاصة في قضايا محورية مثل الزراعة الصحراوية والتنمية المستدامة. نحن نؤمن أن للجامعة دورًا محوريًا في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الدولة في الأمن الغذائي والتوسع الزراعي، وهذه المشاركة تؤكد التزامنا بهذا الدور الحيوي.

ويعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التدويل وتعزيز حضورها العلمي والبحثي على الساحة الدولية، ضمن رؤية طموحة لبناء شراكات استراتيجية تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
تدريب طلاب جيولوجيا الأزهر بـ فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد


اختتمت شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمسئولة عن استخراج الفوسفات من محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب كلية العلوم – قسم الجيولوجيا بجامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك بموقع الشركة الإنتاجي في هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، وهو ما يؤكد مكانة الشركة كمؤسسة وطنية رائدة تدفع بعجلة التنمية وترتقي بكفاءة الكوادر المستقبلية.


وأكد المهندس ثروت حجاب، مدير موقع الشركة بالوادي الجديد، أن البرنامج الذي انطلق في 21 يونيو الجاري وتُوج اليوم بتسليم شهادات إتمام التدريب للطلاب، كان فرصة مثالية لتعريفهم بالتراكيب الجيولوجية لهضبة أبو طرطور وطبقة الإنتاج، فضلًا عن الطرق المتبعة في إدارة الأبحاث الجيولوجية بالشركة. 


وقال: لقد تحملت شركة فوسفات مصر تكاليف الإقامة والإعاشة للمتدربين، في خطوة تؤكد حرص الشركة على الاستثمار في تدريب الشباب ورفع قدراتهم في هذا المجال الحيوي،  وقد تولت شركة فوسفات مصر كامل نفقات الإقامة والإعاشة للمتدربين، وهو ما يعكس التزامها بدورها المجتمعي والعلمي.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد فعاليات حمله للتبرع بالدم

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