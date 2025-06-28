ترامب: سأختار رئيساً للاحتياطي الفيدرالي يرغب في خفض الفائدة



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيختار خليفةً لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يرغب في خفض أسعار الفائدة، وهو شرطٌ من شأنه أن يُمسّ جوهر استقلالية البنك المركزي.

ترامب صرح للصحفيين يوم الجمعة: "إذا اعتقدتُ أن أحدهم سيُبقي أسعار الفائدة كما هي، فلن أُعيّنه. سأُعيّن شخصاً يُريد خفضها، هناك الكثير منهم".

وصعّد الرئيس انتقاداته لباول بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. وقال ترمب: "أتمنى لو استقال لو أراد". ووصف رئيس البنك المركزي بأنه "شخص عنيد وغبي" لعدم دعمه خفض أسعار الفائدة.

ترامب يفكر في أربعة أشخاص لخلافة باول

شنّ ترمب حملة ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مُهاجماً باول مراراً، ومُجادلًا بأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي تُبقي تكاليف الاقتراض الحكومي مرتفعةً للغاية.

تستمر ولاية باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى مايو من العام المقبل. وصرّح بأنه يُفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة باول في المنصب، لكن وزير الخزانة سكوت بيسنت قلّل من شأن التكهنات بأن الرئيس قد يُفكّر في خطوة سريعة.

رغم ضغوط ترامب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن

أشار بيسنت يوم الجمعة إلى أن ترمب قد يُعلن عن اختياره في وقت لاحق من هذا العام قبل افتتاح المجلس القادم، المُقرر في يناير، بهدف أن يشغل هذا الشخص منصب الرئيس.

وقال بيسنت لشبكة "CNBC": "هناك احتمال أن يتم تعيين الشخص الذي سيُصبح رئيساً في يناير، مما يعني على الأرجح ترشيحه في أكتوبر أو نوفمبر". تستمر ولاية باول في مجلس الإدارة، منفصلةً عن منصبه كحاكم، حتى عام 2028.

تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

تُهدد تصريحات ترامب بتقويض فكرة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، التي كانت راسخة في السابق. انتقد ترامب باول خلال مناسبتيه العامتين يوم الجمعة، مُبرزاً غضبه الشديد من رئيس البنك.

وقال: "لدينا مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي لا يفهم ما يحدث". كما وصف ترامب باول بأنه "شخص غبي للغاية" بـ"معدل ذكاء منخفض مقارنةً بما يفعله" خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الأسبوع خلال قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو).