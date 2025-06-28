30 يونيو.. مسيرة الصناعة والتطوير لا تتوقف في شركات الإنتاج الحربي

تنفيذ مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي.. والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص

افتتاح كل من شركة الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة، ومصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة ۱٤٤% بمعدل نمو بنسبة ٤٤% عن العام الماضي

الإعداد لإقامة النسخة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025

المشاركة في "IDEX 2025" بالإمارات والمشاركة بفاعلية بمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالمعارض الدولية والمحلية.. وإطلاق منافذ متنقلة لبيع المنتجات المدنية بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين

الإنتهاء من تصنيع خط تدوير المخلفات محلي الصنع (مستقبل-1) بنسبة 85%

تنفيذ العديد من اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية

رفع كفاءة وقدرات العاملين بالإنتاج الحربي من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية بقطاع التدريب التابع للوزارة

تجديد اعتماد شهادات الجودة الحاصل عليها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي

تخريج الدفعة الخامسة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في التخصصات هندسية حديثة يحتاجها سوق العمل

المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي .. خدمة طبية لائقة .. توريد أجهزة طبية متطورة .. وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي بالمركز .. وبدء مشروع إنشاء وحدة الأكسجين تحت ضغط

تدريب مواطني الدول الإفريقية الشقيقة على تكنولوجيا الألياف الضوئية وتطبيقاتها

وزارة الإنتاج الحربي هي مصدر رئيسي لتسليح القوات المسلحة المصرية الباسلة، وفي نفس الوقت تعد أحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، وبالتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص الذي تعتبره شريكًا إستراتيجيًا هامًا.

وقد عكفت وزارة الإنتاج الحربي خلال العام الماضي على تعزيز مساعي الدولة المصرية لإستكمال مسيرة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، ونجحت الوزارة منذ 1 يوليو 2024 وحتى اليوم في تحقيق العديد من النجاحات التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتوفرة بكيانات الإنتاج الحربي التابعة، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي وإستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها، ونستعرض من خلال السطور التالية أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي، على مدار عام مضى، منذ 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

على مدار عام.. تنفيذ مشروعات استثمارية وتطوير خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل ماكينات ومعدات

نجحت وزارة الإنتاج الحربي في الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث تم توريد وتشغيل معدات وحدة امتصاص الغازات للنيتروسليلوز بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، وتوريد وتشغيل عدد (6) ماكينة خراطة CNC للذخيرة الغربي بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، وتوريد وتشغيل عجان مخاليط للذخائر الدخان والمضىء لخط إنتاج الكبسول بشركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، إلى جانب رفع كفاءة عدد (3) مكابس إنتاج ذخيرة ورفع كفاءة غلايات خطوط الإنتاج ورفع كفاءة مبنى وحدة تعبئة الألغام وقوالب النسف ورؤوس الصواريخ واستكمال أعمال منطقة إعادة التمركز في شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، وتنفيذ "هود" لتغطية فرن وحدة الصلب ورفع كفاءة غلاية بمشتملاتها ورفع كفاءة (ورش تجميع المدافع، مخازن الأسلحة والمدافع) في شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، بالإضافة إلى رفع كفاءة ماكينات تقطيع الصلب المدرع (الفرنر، الاسكودا) وتوريد وتركيب وتشغيل المبنى البالوني في مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، وإعادة تأهيل فرن المعاملات الحرارية للمعادن في شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي)، ورفع كفاءة المباني الإنتاجية بقطاع الإنتاج الحربى (الإنتاج الحربي، تعبئة الذخائر) بشركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، وبالإضافة لذلك تم دمج بعض خطوط الإنتاج والوحدات بعدد من الشركات التابعة في إطار اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالاستغلال الأمثل لمواردها وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

المشاركة في معارض التسليح الدولية للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية وتسويق المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي

تم الحرص على المشاركة في مختلف معارض التسليح الدولية مثل ""IDEX 2025 والذى أقيم بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشهر فبراير الماضي، وذلك للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية كما تم المشاركة بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي بالمعرض لتسويقها.

الإعداد لإقامة النسخة الرابعة من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025

تستعد وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة بفاعلية في إقامة نسخة العام الجاري من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" وعرض أحدث منتجاتها العسكرية التي تقوم شركاتها التابعة بتصنيعها بأعلى جودة ووفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

افتتاح عدة شركات بالتزامن مع احتفالات وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السبعين

خلال شهر أكتوبر الماضي وبالتزامن مع احتفالات وزارة الإنتاج الحربي بعيدها السبعين، شهدت عدد من الجهات التابعة للوزارة عدة افتتاحات، حيث افتتح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، كل من شركة "الإنتاج الحربي للصيانة والتوريدات والحلول المتكاملة"، ومصنع إنتاج الرزينة بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) التابعة للوزارة، والرزينة هي إحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات التي تمثل واحدة من أهم المنتجات التي تقوم بإنتاجها الشركة (مصنع 81 الحربي).

تنفيذ العديد من المشروعات القومية لصالح مختلف الجهات بالدولة

خلال الفترة من 1/7/2024 إلى 30/6/2025 شاركت الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية لصالح مختلف الجهات بالدولة، حيث نفذت شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) مشروع توريد وتجهيز عدد (3) عنابر بياض بشوشة بمحافظة المنيا لصالح هيئة تنمية الصعيد وتم تسليمها في شهر أغسطس الماضي وافتتاحها خلال احتفالات أكتوبر 2024، ويتم حاليا تنفيذ مشروع توريد وتجهيز عدد (3) عنابر ببنبان بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية الصعيد، كما تم التعاون مع شركة حسن علام لتوريد واختبار عدد (2000) فلنكة لصالح هيئة السكة الحديد.

كما تعاونت حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) مع إحدى شركات القطاع الخاص، في مجال تصنيع أدوات المائدة، كما قامت بتصنيع عدد (57) ألف طفاية حريق متنوعة لصالح السوق المحلى، فيما بدأ مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) في تنفيذ المرحلة الثانية من تحويل عدد (377) أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار لصالح هيئتيّ النقل العام بكل من محافظتيّ القاهرة والإسكندرية، وفي إطار تعاون شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) مع شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي) تم اعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة من قِبل هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وتم توريد عدد (3) طلمبات لشركة المياه بمرسي مطروح، وتتعاون شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) مع شركة ميزوها اليابانية في تجميع واختبار عدد (102) جهاز تكثيف المياه من الهواء الجوي بقدرة 16 لتر يوميًا.

ونجحت شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) في تركيب عدد (83) مزلقان أوتوماتيك لصالح هيئة السكة الحديد بالتعاون مع شركة ريفينجا الاسبانية، بالإضافة إلى توريد عدد (2120) فلتر أنواع لصالح إدارة مركبات القوات المسلحة بالتعاون مع شركة فاك فلتر، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيع عدادات الغاز مسبقة الدفع لصالح شركات توزيع الغاز بإجمالي (1.2) مليون عداد بالتعاون مع شركة السويدى الكتروميتر بطاقة إنتاجية (500) ألف عداد سنويا، واستكمالا للتعاون الناجح بين الشركة (مصنع 909 الحربي) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال إنتاج موفرات المياه الذكية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتوريد وتصنيع موفرات المياه بمقاساتها المختلفة لصالح شركات المياه التابعة للشركة القابضة، لمدة خمس سنوات حتي 2030، بطاقة إنتاجية (1.4) مليون قطعة سنويًا، كما تم تصنيع وتسليم عدد (30) ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح شركات مياه الشرب التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، ومن جانب آخر تعاونت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) مع شركة ايتامكو الهندية لتجميع العربة "كيوت" لصالح شركة غبور باجمالى عدد (911) عربة.

المشاركة في تنفيذ مشروعات مصانع تدوير المخلفات

في إطار تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة تم توقيع عقد رباعي بين وزارات (الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية) لإنشاء مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت في محافظة الجيزة وإنشاء خط محلي الصنع (مستقبل -1) بطاقة (640) طن/ يوم لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل "RDF"، حيث تم استلام الموقع والبدء في أنشطة المشروع، وتم الإنتهاء من تصنيع الخط الميكانيكي محلي الصنع (مستقبل-1) بنسبة 85%، و تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية الخاصة بالموقع بنسبة 45%، وفي شهر أبريل الماضي تم إعتماد تقدم الأعمال من إستشاري وزارة البيئة للمشروع بنسبة تجاوزت 51%.

المشاركة بفاعلية في المعارض الدولية والمحلية لعرض المنتجات المدنية

تشارك وزارة الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية من تصنيع شركاتها التابعة في العديد من المعارض المحلية والدولية حيث تساهم هذه المنتجات في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ونظمت وزارة الإنتاج الحربي معارض لمنتجات قطاع الأسرة للعاملين بعدد من الوزارات والجهات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة المهندسين، ولتخفيف العبء عن المواطنين أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ متنقلة لبيع منتجاتها المدنية بأسعار تنافسية.

قطاع الميادين المركزية .. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية .. وتعزيز مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية في مختلف التخصصات

تتبع وزارة الإنتاج الحربي عدد من القطاعات الحكومية والتي حققت إنجازات متعددة على مدار العام الماضي، ومن هذه القطاعات "قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ"، والذي كان من أهم الإنجازات التي حققها تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة.

ولتعزيز مهارات العنصر البشري بقطاع الميادين المركزية، تم تنفيذ عدد (26) برنامج تدريبي لعدد (42) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، ومن ناحية أخرى تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للقطاع من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رفع كفاءة الموارد البشرية التي تمثل عصب العملية الإنتاجية بوزارة الإنتاج الحربي.. وتقديم خدمات متميزة للعاملين من ذوي الهمم

على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يخص تطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (203) امرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (88) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية، وتم الرد على عدد (836) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا.

ومن جانب آخر يتم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التيسير على العاملين ذوي الهمم بوزارة الإنتاج الحربي وضمان حقوقهم، ومن هذه الإجراءات توفير أماكن انتظار مخصصة لسياراتهم قريبة من موقع العمل، وتخصيص أماكن صعود وهبوط مخصصة لتحركاتهم وتوفير كراسي متحركة، والعمل على تحقيق المساواة بين العاملين من ذوي الهمم وجميع العاملين بوزارة الإنتاج الحربي، ويتم تنظيم الندوات التي تساهم في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

قطاع التدريب التابع للوزارة .. رفع كفاءة وقدرات العاملين بالانتاج الحربى من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية.. تجديد اعتماد شهادات الجودة الحاصل عليها القطاع .. تدريب عدد من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى حيث يمد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية وتأهيل القيادات لجميع المستويات الإدارية بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة لتكون بمثابة قيادات المستقبل، ويتبع قطاع التدريب عدد من المنشآت التعليمية التي تثري مجال التعليم الفني بمصر من خلال إعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، وقد نجح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للقطاع لعام (2024/2025) وهي: (تأمين مطالب الإنتاج الحربي من العمالة الماهرة، امتلاك منظومة تدريبية وتعليمية حديثة ومتطورة، تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنشآت التعليمية والتدريبية التابعة للقطاع التدريب، التحول إلى قطاع محوكم - رقمى - آمن ومستدام).

حيث تم تنفيذ عدد (137) برنامج تدريبي لعدد (1224) متدرب، وعدد (20) ندوة تثقيفية لعدد (1636) متدرب، وعدد (63) اختبار للسادة المرشحين للترقي لعدد (1518) متدرب، وتنفيذ عدد (24) برنامج لعدد (549) متدرب في مختلف المجالات مثل: (التأهيل للترقي لدرجة كبير الفنيين، الإسعافات الأولية وفرق الإخلاء للعاملين بالإنتاج الحربي المكلفين بالعمل كفرق متخصصة للتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن الأزمات المختلفة، تأهيل العاملين المكلفين بالعمل علي المعدات الثقيلة بشركات الإنتاج الحربي، البصمة الكربونية).

ومن ناحية أخرى تم التحول إلي نظام الاختبارات الإلكترونية لتحديد مستوي اللغة الانجليزية والحاسب الآلي واختبارات اجتياز برامج التأهيل للترقي لكافة المستويات الوظيفية المرشحة للترقي، ولتنفيذ منظومة الاختبارات الإلكترونية تم تدبير أجهزة الحاسب الآلي المطلوبة لدعم العملية التعليمية والتدريبية، كما تم إضافة وحدة تدريب متنقلة جديدة إلي إمكانيات قطاع التدريب، وتم تجديد اعتماد المجلس الوطنى للإعتماد EGAC لشهادات الجودة الحاصل عليها قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ( ISO 9001-14001-45001 )، بالإضافة إلى حصول القطاع على شهادة الجودة فى مجال التدريب ISO 21001/2018 كأول جهة حكومية تحصل على هذا الاعتماد، كما تم تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات المنشآت الثقافية بقطاع التدريب من خلال تنفيذ عدد (60) احتفالية لصالح العديد من الجهات، وتم التعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التدريب المهني، كما تم التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لتنفيذ برنامج (تكنولوجيا الألياف الضوئية وتطبيقاتها) لصالح مجموعة من متدربي الدول الإفريقية الصديقة للمساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية، واشترك طلاب المنشآت التعليمية بقطاع التدريب (المعهد الفني للصناعات المتطورة، الكلية التكنولوجية المتوسطة، مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية) بعدد من الفاعليات التعليمية، وتم تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي لدي العاملين بالإنتاج الحربي وطلاب المنشآت التعليمية التابعة حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة مثل: (تحديات الأمن القومي، الأمن السيبراني، التحديات الاقتصادية للدولة المصرية، المخدرات الرقمية، الذكاء الإصطناعي، ضرورة ترشيد استخدام الطاقة والوعي البيئي، دور الأسر المستقرة في تشكيل مجتمع آمن).

كما تم تدريب عدد (48) شاب من محافظة كفر الشيخ بواسطة وحدات التدريب المتنقلة التابعة لقطاع التدريب، وتم التعاون مع كبري المؤسسات الصناعية مثل (السويدي، أوراسكوم، الخرافي، قباني للأثاث) لتوظيف خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، إلى جانب تطبيق منظومة درء الأزمات والكوارث وربطها بالإدارات ذات الصلة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قطاع التدريب، وإعداد دراسة شاملة للموارد البشرية لحُسن توزيع العمالة حسب الاحتياجات الخاصة بكل تخصص، وتم التنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات لتفعيل المنظومات الإلكترونية المختلفة لإدارة العمل بقطاع التدريب.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة .. تخريج الدفعة الخامسة ونشر عشرات الأبحاث في مجلات علمية مرموقة

يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة، وخلال العام الماضي حققت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة إنجازات عدة، فقد تم تخريج الدفعة الخامسة من طلاب الأكاديمية عن العام الدراسي (2023/2024) بإجمالي عدد (145) مهندس ومهندسة بتخصصات الأكاديمية المختلفة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء)، وتم نشر عدد (38) بحث في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية.

تشجيع طلاب الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

تم تشجيع طلاب الأقسام الثلاثة بالأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، على المشاركة فى عدد من المؤتمرات العلمية والمسابقات التي أقيمت على مدار العام بتنظيم ورعاية عدد من الوزارات والجهات البحثية، ونجح طلاب الأكاديمية في الحصول على مراكز متقدمة بهذه الفعاليات، وتم تنظيم عدد من الدورات التدريبية حول عدد من الموضوعات مثل (استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، النظم المدمجة لاستخدام الأردوينو، برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة بايتون). ولصقل مهارات طلاب الأكاديمية تم تنظيم عدد من الزيارات العلمية لعدد من الجهات بالدولة، وتم تشجيع الطلاب على الانخراط في العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات الفنية والتي أحرز خلالها الطلاب مراكز متقدمة.

المركز الطبي التخصصي .. خدمة طبية لائقة .. توريد أجهزة طبية متطورة .. وتوسعة وحدة الغسيل الكلوي بالمركز

في إطار الحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع لوزارة الإنتاج الحربي؛ فقد تم خلال الفترة من 1/7/2024 حتى تاريخه توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة، وجاري العمل على الإنتهاء من مشروع توسعة وحدة الغسيل الكلوي بالمركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي والمزودة بأحدث المعدات على مستوى مصر في مجال أمراض الكلى حيث تم رفع كفاءة الوحدة من خلال عمل إمتداد لها لتضم أعداد أكبر من أجهزة الغسيل الكلوي، ومن ناحية أخرى جارى العمل بمشروع إنشاء وحدة الأكسجين تحت ضغط لخدمة المرضى المترددين على المركز.

‏جولات ميدانية مفاجئة ومخططة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة سير العمل بالجهات التابعة

على مدار عام أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي عشرات الجولات التفقدية المفاجئة والمخططة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع، وكذا التواصل عن قُرب مع العاملين للإطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سير العمل ومؤشرات الأداء والإنتاجية.

تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة للوزارة بالنسبة للإيرادات ومعدل النمو

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في شهر ديسمبر الماضي اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم عقدها لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (۲۰۲۳ - ۲۰۲٤)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2023/2024) بنسبة ۱٤٤% بمعدل نمو ٤٤% عن العام السابق.

كل هذه الإنجازات التي نجحت وزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، على مدار عام كامل، تعزز الدور الفعال التي تقوم به كركيزة أساسية للصناعات العسكرية بالإضافة إلى كونها أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للاقتصاد القومي سواء من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية أو التصدير للخارج.

وأبناء الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين مستمرون في مساعيهم لتعزيز دور الوزارة الحيوي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.