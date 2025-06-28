وزيرة التنمية المحلية تناقش آلية تنفيذ تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة

في اطار تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتعزيز التعاون بين "البيئة" و"التنمية المحليةً" و"الكهرباء" لتحسين منظومة النظافة، لمراجعة متحصلات منظومة النظافة ومناقشة تحويل المخلفات إلى طاقة.

اجتماع مهم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا مع مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث:

-تدقيق متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء بالمحافظات .

-آلية تنفيذ تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة .

-ضمان استدامة تمويل منظومة إدارة المخلفات .

أبرز النقاط التي نوقشت:

- نظام تحصيل رسوم المخلفات: لضمان الشفافية والكفاءة التشغيلية .

- تحويل المخلفات إلى طاقة: عبر ثلاث وسائل رئيسية:

- الحمأة الناتجة من محطات المعالجة

- الغازات الصادرة من المدافن الصحية

- مخلفات محطات المعالجة الكبرى

- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: لتطوير جمع ونقل المخلفات وتشغيل المحطات الوسيطة والمدافن الصحية

أهمية الاجتماع

- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

- توفير موارد مالية مستدامة للمنظومة .

- تشجيع المستثمرين على الدخول في مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة .