قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسوان تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يوليو المقبل.. تفاصيل
يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له
غلق وتشميع 35 محلا لمواجهة الأوكار الغير مرخصة في أسوان
تغريم فتاة 10 آلاف جنيه بتهمة إزعاج أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
النيابة العامة تطالب بإعدام "سفاح المعمورة" شنقًا عن كل جريمة ارتكبها
زيادة تعويضات ضحايا حادث طريق أشمون إلى 500 ألف جنيه و 70 ألفا لكل مصاب
حالة الطقس غدا.. تحذير مهم من شبورة صباحية على الطرق الزراعية والسريعة
تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف عن قضية غسل 100 مليون جنيه
ماتت قبل ما تفرح بنجاحها.. إسراء ضحية الإقليمي تفوقت في الإعدادية وحصلت على 96.4% |فيديو
النيابة العامة تأمر بحبس المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
خاص| تفاصيل مصير عبدالله السعيد في الزمالك وموقف اللاعب
أعلن وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للعودة للتفاوض مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يفتح باب التفاوض لضم الفلسطيني أسد الحملاوي من الدوري البولندي

المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي
المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي
إسلام مقلد

أبدى النادي الأهلي اهتمامًا جديًا بالتعاقد مع المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي، لاعب نادي سلاسك فروكلاف البولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

ووفقًا لما أورده موقع "gol24" البولندي، فإن النادي الأهلي دخل في محادثات أولية من أجل ضم الحملاوي، بعد أن لفت الأنظار بأدائه القوي مع فريقه في الدوري البولندي الممتاز.

أكد الموقع أن إدارة سلاسك فروكلاف لا تمانع فكرة بيع اللاعب، خاصة مع وجود شرط جزائي يبلغ مليون يورو في عقده، وهو رقم ترى الإدارة أنه مناسب لتعظيم العائد المالي من الصفقة.

وكان أسد الحملاوي، صاحب الـ23 عامًا، قد انتقل إلى سلاسك فروكلاف في الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في 16 مباراة رسمية، نجح خلالها في تسجيل 7 أهداف، ما جعله أحد أبرز الأسماء الصاعدة في صفوف الفريق.

ويأتي اهتمام الأهلي باللاعب في ظل سعيه لتدعيم خطه الأمامي بعناصر ذات قدرات تهديفية عالية، تحضيرًا لخوض منافسات الموسم الجديد محليًا وقاريًا، خصوصًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الحملاوي يحمل الجنسية الفلسطينية، وهو ما يمنحه ميزة تسجيله كلاعب غير أجنبي في قائمة الأهلي، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المتعلقة بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين والسوريين كمصريين.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات في المفاوضات بين الطرفين، في حال تم تفعيل البند الجزائي من قبل الأهلي لحسم الصفقة رسميًا.

النادي الأهلي الأهلي المهاجم الفلسطيني أسد الحملاوي أسد الحملاوي سلاسك فروكلاف البولندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

"البحوث الإسلامية" يعقد ندوة دِينيَّة احتفاءً بذكرى الهجرة النبوية.. غدًا

دعاء يسوق لك الرزق والخير

دعاء يسوق لك الرزق والخير .. ردده بعد الصلاة بيقين سترى العُجاب

أدعية لتحقيق الأمنيات

أدعية لتحقيق الأمنيات.. اغتنمها ورددها الآن

بالصور

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد