شارك الإعلامي أمير هشام تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر السعودي بحسب صحيفة "ذا صن"

راتب سنوي ضخم: 200 مليون يورو

يملك 15% من أسهم نادي النصر

مكافأة توقيع: 28 مليون يورو

لكل هدف يسجله: 90,000 يورو

لكل تمريرة حاسمة: 45,000 يورو

مكافأة الفوز بالدوري: 10 ملايين يورو

تصدر الهدافين: 5 ملايين يورو

فريق مكون من 16 موظف لخدمته على مدار الساعة

4 ملايين يورو سنويًا لتغطية نفقات طائرته الخاصة".

فتح نادي النصر السعودي الباب أمام رحيل مهاجمه الكولومبي جون دوران خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعام 2025، وسط اهتمام رسمي من نادي فنربخشة التركي.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة النصر وافقت على مغادرة اللاعب، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي التركي، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين دوران وفنربخشة بدأت بالفعل لمناقشة البنود الشخصية للعقد المحتمل.

ويأتي اهتمام فنربخشة بدوران بتوصية مباشرة من المدير الفني جوزيه مورينيو، الذي يرى في المهاجم الكولومبي أحد العناصر التي يمكن أن تدعم مشروعه الجديد مع الفريق.

وكان دوران قد انضم إلى النصر في يناير 2025 قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، لكنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة بشكل مستمر، ما دفع إدارة النصر لإعادة النظر في مستقبله مع الفريق.

وخلال موسمه مع النصر، شارك دوران في 13 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 8 أهداف، كما خاض 5 مباريات في دوري أبطال آسيا أحرز خلالها 4 أهداف، ليترك بصمة هجومية رغم قلة دقائق اللعب.