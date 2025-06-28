يارب أنول رضاكم.. شريف الدسوقي يتعاقد على أول كتاب له

أعلن الفنان شريف الدسوقي، تعاقده رسميًا على نشر أول كتاب له.

ونشر شريف الدسوقي، صورا له، في أثناء التعاقد مع دار النشر، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، وعلق عليها: "بسم اللّٰه، اصحى للنداء، ربك لما بيأذن؛ تتسهل كل الأمور، تم بحمد اللّٰه التعاقد على كتابة ونشر أول كتاب حَكْي للعبد الله، كرسي في الكلوب، مع أكبر دور نشر في الوطن العربي، دار نشر عامر، برئاسة المبدع الشاب محمد إسراء، يا رب أنول رضاكم، الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

أعمال شريف الدسوقى

شهد شريف الدسوقي في الأشهر الأخيرة تحوّلاً جذريًا، من تفاقم حالته الصحية وخضوعه لبتر في قدمه، ودعم فني ونفسي من زملائه وأصدقائه، وصولًا إلى عودته التدريجية لحياته المهنية.

وشارك في أعمال درامية في رمضان 2025، منهم مسلسلي: “قهوة المحطة” و"العتاولة 2".

كما تواصل يحيى الفخراني معه للمشاركة في دور مسرحي؛ ما يعكس تقديرًا لمسيرته رغم الظروف التي مر بها.