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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحماس يسيطر على معسكر منتخب رمي الرمح بسموحة

منتخب مصر لرمي الرمح
منتخب مصر لرمي الرمح
إسلام مقلد

تسيطر حالة من الحماس علي لاعبي ولاعبات منتخب مصر لرمي الرمح داخل معسكر الإعداد الخاص بهم في نادي سموحة السكندري، تحت رعاية الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس النادي الذي نجح في  توفير بيئة تدريبية للأبطال.

وتسود حالة من التفاؤل والأمل  والإصرار علي التفوق بين اللاعبين أملا في بلوغ منصات التتويج خلال الفترة القادمة في ظل المناخ الإيجابي الذي يؤسس له ويدعمه بقوة مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي برئاسة العميد حاتم فوده.

وأدى اللاعبون حماسًا كبيرًا خلال التدريبات وأظهروا مهارات وقدرات كبيرة وأجروا اختبارات كبيرة في الرمي، وذلك بحضور الخبير الألماني العالمي "هون" الذي يعد أحد أعمدة التدريب في أوروبا، وقد بانت بصمته خلال المعسكر. 

وانضم  الخبير الألماني "هون" إلى الفريق ليأخذ بأيدي أبطالنا نحو آفاق جديدة، معتمداً على أحدث المناهج التدريبية العالمية لتطوير مهاراتهم الفنية وقوتهم البدنية.

ويتولى الإشراف على هذا المعسكر الدكتور أمين شعبان، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتورة داليا محمود، رئيس منطقة الإسكندرية لألعاب القوى ولم  يقتصر دورهما على التنظيم فقط، بل إمتد إلى دعم اللاعبين وإلهامهم.

من جانبه، أوضح الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة الاتحاد أن نصائح  الخبير الألماني هون  للاعبين إضافة مؤثرة في تطوير مستواهم الفني وتجعلهم  يشعرون أن كل رمية أقوى من السابقة مضيفا أن  ما نعيشه هنا ليس مجرد تدريب داخل معسكر إعداد بل  بناء لمستقبل كبير لمستقبل ابطال الرمح المصريين.

يذكر أن المعسكر ليس مجرد أرقام وتمارين، بل هو قصص إنسانية تتشابك فيها الطموحات، حيث يتبادل اللاعبون الضحكات والتشجيع بين الرميات، بينما يراقب "هون" بابتسامة هادئة وهو يوجههم بخبرته.

من جهته، أكد العميد حاتم فوده رئيس اتحاد ألعاب القوي أن هذا المعسكر ليس مجرد استعداد لبطولات ، بل هو جسر يربط بين المواهب المصرية والخبرات العالمية. بفضل توجيهات الخبير الألماني هون، لافتا إلى أن دعم نادي سموحة أهم ركائز نجاح المعسكر.

ولفت إلى أن منتخب مصريستعد  لوضع بصمته على الساحة الدولية ليكون خير شاهد علي مسيرة التطوير والنجاح لمنظومة ألعاب القوى و أن بالإصرار والعمل الجاد يمكن أن تصنع المعجزات.

فيما شدد الدكتور أمين شعبان عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي على أن إدارة نادي سمو حة تساهم  مع مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى في سطوع شمس أبطال اللعبة، حتى يصبح  منتخبنا للرمح مصدر إلهام لكل مصري يحلم بالنجاح.

منتخب مصر لرمي الرمح منتخب مصر رمي الرمح نادي سموحة

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