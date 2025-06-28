مظاهرات تايلاندية تطالب باستقالة رئيسة وزرائها

اندلعت مظاهرات اليوم السبت بالدولة التايلاندية التي خرج بها عشرات الآلاف من التايلانديين المطالبين باستقالة رئيسة وزرائها التي جاءت من سلالة حاكمة لتايلاند،وهي بايتنغوتارن شيناوترا 38 عاما.

ونظم الاحتجاجات ما يُعرف بمجموعة السترات الصفراء التايلاندية،وهم من الشباب بينما كان أغلب المتظاهرين من كبار السن الذين خرجوا في شوارع العاصمة بانكوك معتقدين بإن رئيسة الوزراء خبيثة،ولها أهداف سيئة ضد الدولة التايلاندية.

وذلك بسبب مكالمة سربها مسؤول أمني كمبودي لوسائل الإعلام ببلاده من أجل تحقيق التهدئة،وكانت رئيسة الوزراء تتحدث بتلك المكالمة الهاتفية،والتي وصفت فيها قائد بالجيش التايلاندي "بالخصم" وتعيش كمبوديا وتايلاند نزاع حدودي منذ عام 2008 وتدخل البلدين في العديد من المناوشات العسكرية بين الطرفين على تلك المنطقة الحدودية.

رئيسة وزراء تايلاند.