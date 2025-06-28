ميلان يعلن انتهاء إعارة جواو فيليكس وعودته إلى تشيلسي

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، رسميًا انتهاء فترة إعارة المهاجم البرتغالي جواو فيليكس، وعودته إلى ناديه الأصلي تشيلسي الإنجليزي، بعد نصف موسم قضاه في صفوف "الروسونيري".

وكان فيليكس قد انضم إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة، وشارك في 21 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ووجه ميلان رسالة وداع للاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بنشر صورة له بقميص الفريق، مرفقة بتعليق: "نتمنى لك كل التوفيق فيما هو قادم يا جواو".

ورغم عودته إلى صفوف تشيلسي، إلا أن تقارير صحفية إنجليزية أشارت إلى أن مستقبل جواو فيليكس لا يزال غير محسوم، حيث لا يخطط البلوز للاحتفاظ به في الموسم المقبل، وسط اهتمام من نيوم السعودي وسبورتنج لشبونة البرتغالي بالتعاقد معه.

يذكر أن فيليكس (24 عامًا) لم يتمكن من تثبيت مكانته الأساسية في التشكيلة سواء مع تشيلسي أو ميلان، رغم موهبته الكبيرة، ويأمل في الحصول على فرصة جديدة لإحياء مسيرته في المرحلة المقبلة.