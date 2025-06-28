دوكو يكشف سر استعادة ثقة جوارديولا ويتألق في كأس العالم للأندية

كشف النجم البلجيكي جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، عن الطريقة التي مكنته من استعادة ثقة مدربه بيب جوارديولا، بعد موسم صعب لم يتمكن خلاله من إثبات نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي.

دوكو، البالغ من العمر 23 عامًا، عاش فترة من التراجع في الدور الثاني من الموسم الماضي، إذ غاب عن التسجيل في الدوري الإنجليزي منذ يناير الماضي، كما تضاءل دوره داخل التشكيل، بالتزامن مع تراجع الفريق السماوي وخروجه خالي الوفاض من البطولات الكبرى.

لكن الجناح السريع عاد للواجهة بقوة خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025، إذ تألق بشكل لافت أمام يوفنتوس وسجل هدفين واختير رجل المباراة، ليقود مانشستر سيتي للتأهل إلى مواجهة الهلال السعودي في دور الـ16 المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية، قال دوكو: "أشعر بحرية وأستمتع بكرة القدم بالطبع. ما زال بإمكاني التحسن في بعض الجوانب، لكن حين ألعب بذهن صافٍ ومع ثقة المدرب، فإنكم ترون نسخة أفضل مني، وما ترونه الآن هو مجرد لمحة منها".

وتابع: "كانت مباراة رائعة ضد يوفنتوس. حققنا الفوز وكنا متحدين من البداية حتى النهاية وسجلنا أهدافًا جميلة. أنهينا دور المجموعات في الصدارة ونحن سعداء بذلك".

وعن التطور الملحوظ في أداء مانشستر سيتي، الذي عزز صفوفه هذا الصيف بصفقات قوية بلغت قيمتها قرابة 300 مليون جنيه إسترليني، قال دوكو: "بدا أننا عدنا لنلعب بأسلوبنا المعروف. لا أعلم إن كنا عدنا كما يقول البعض، لكننا نحاول تكرار نفس الأداء في كل مباراة".

وأشار إلى حماسه للبطولة: "إنها بطولة جميلة ونحاول الفوز بها. بعد ذلك سيبدأ الموسم بسرعة، وبما أننا هنا فإننا نريد الاستمتاع وتحقيق الانتصارات. ميامي مكان رائع ونحن سعداء بالتواجد هنا".

واختتم نجم السيتي حديثه بالتحذير من الاستهانة بالمنافسين: "كل الفرق قوية، ولا أحد يمكن الاستهانة به في هذه البطولة. الأندية البرازيلية في منتصف الموسم ولديهم طاقة كبيرة. شاهدت عدة مباريات ورأيت الكثير من الجودة، لذا نحن نأخذ كل لقاء على محمل الجد".

دوكو إذًا، استعاد الثقة بنفسه وبمدربه في توقيت مثالي، ويبدو عازمًا على إثبات أنه أحد أعمدة مستقبل مانشستر سيتي.