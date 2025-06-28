قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تدخل الرئيس السيسي.. كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفية
اعتماد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية في كفر الشيخ.. تفاصيل
إسلام صادق:وسام ابو علي يخطر الأهلي برغبته في الرحيل بعد تلقيه عروضا خارجية مغرية
"فيفا" يتوقع تشكيل الهلال أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
النائب الأول للرئيس الإيراني: لم نكن نسعى لبدء حرب ونتخذ الإجراءات اللازمة لحماية بلادنا
وزير الشباب ومحافظ بورسعيد يشهدان إطلاق الموسم السابع لمشروع متطوعي YLY
مصطفى محمد يضع الأولوية له البقاء في أوروبا الموسم المقبل عن العودة لدوري نايل
أحمد حسن: بعض لاعبي الأهلي رفضوا الدخول في صفقات تبادلية
245 درجة .. اعتماد تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بكفر الشيخ
متى يوم عاشوراء 2025؟.. ترقبه بعد 6 أيام و7 ليالي
مسؤولون إسرائيليون يستغربون تفاؤل ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة
مخاطر تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوكو يكشف سر استعادة ثقة جوارديولا ويتألق في كأس العالم للأندية

جيرمي دوكو
جيرمي دوكو
إسلام مقلد

كشف النجم البلجيكي جيريمي دوكو، جناح مانشستر سيتي، عن الطريقة التي مكنته من استعادة ثقة مدربه بيب جوارديولا، بعد موسم صعب لم يتمكن خلاله من إثبات نفسه في التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي.

دوكو، البالغ من العمر 23 عامًا، عاش فترة من التراجع في الدور الثاني من الموسم الماضي، إذ غاب عن التسجيل في الدوري الإنجليزي منذ يناير الماضي، كما تضاءل دوره داخل التشكيل، بالتزامن مع تراجع الفريق السماوي وخروجه خالي الوفاض من البطولات الكبرى.

لكن الجناح السريع عاد للواجهة بقوة خلال منافسات كأس العالم للأندية 2025، إذ تألق بشكل لافت أمام يوفنتوس وسجل هدفين واختير رجل المباراة، ليقود مانشستر سيتي للتأهل إلى مواجهة الهلال السعودي في دور الـ16 المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

وفي تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية، قال دوكو: "أشعر بحرية وأستمتع بكرة القدم بالطبع. ما زال بإمكاني التحسن في بعض الجوانب، لكن حين ألعب بذهن صافٍ ومع ثقة المدرب، فإنكم ترون نسخة أفضل مني، وما ترونه الآن هو مجرد لمحة منها".

وتابع: "كانت مباراة رائعة ضد يوفنتوس. حققنا الفوز وكنا متحدين من البداية حتى النهاية وسجلنا أهدافًا جميلة. أنهينا دور المجموعات في الصدارة ونحن سعداء بذلك".

وعن التطور الملحوظ في أداء مانشستر سيتي، الذي عزز صفوفه هذا الصيف بصفقات قوية بلغت قيمتها قرابة 300 مليون جنيه إسترليني، قال دوكو: "بدا أننا عدنا لنلعب بأسلوبنا المعروف. لا أعلم إن كنا عدنا كما يقول البعض، لكننا نحاول تكرار نفس الأداء في كل مباراة".

وأشار إلى حماسه للبطولة: "إنها بطولة جميلة ونحاول الفوز بها. بعد ذلك سيبدأ الموسم بسرعة، وبما أننا هنا فإننا نريد الاستمتاع وتحقيق الانتصارات. ميامي مكان رائع ونحن سعداء بالتواجد هنا".

واختتم نجم السيتي حديثه بالتحذير من الاستهانة بالمنافسين: "كل الفرق قوية، ولا أحد يمكن الاستهانة به في هذه البطولة. الأندية البرازيلية في منتصف الموسم ولديهم طاقة كبيرة. شاهدت عدة مباريات ورأيت الكثير من الجودة، لذا نحن نأخذ كل لقاء على محمل الجد".

دوكو إذًا، استعاد الثقة بنفسه وبمدربه في توقيت مثالي، ويبدو عازمًا على إثبات أنه أحد أعمدة مستقبل مانشستر سيتي.

البلجيكي جيريمي دوكو جيريمي دوكو دوكو مانشستر سيتي جوارديولا كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية الهلال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

400 جنيه تراجع| انهيار أسعار الذهب عيار 21 في مصر

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

استخراج "سماعة غش" من أذن طالب

شاهد .. استخراج "سماعة غش" من أذن طالب "بالملقاط".. وزملاءه: جت سليمة

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

اعترافات صادمة من سائق التريلا المتسبب في حادث المنوفية.. والرئيس السيسي يتدخل

حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الطريق الإقليمي

بطمن على قريبتي اتفاجئت ببناتي في المشرحة.. حكاية 4 فتيات من أسرة واحدة خطفهن الموت على الإقليمي |فيديو

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تستبدل شاشة الموت الزرقاء بلون جديد في ويندوز.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية

جوجل

بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

سامسونج

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

بالصور

مخاطر تواجه الأمن القومي المصري.. ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم بمقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

صورة من الندوة
صورة من الندوة
صورة من الندوة

بعد إعلان انفصالها .. ماذا قالت عبير صبري عن التوافق مع زوجها؟

عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع
عبير صبري وطليقها أيمن البياع

قبل طرحه بأيام ..تعرف على التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد وأحمد

أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"
أحمد السقا وأحمد فهمي من فيلم "أحمد وأحمد"

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

فيديو

فيلم ريستارت

إيه الحكاية؟.. الفنان تامر حسني يلجأ للنيابة ويقاضي تيك توكر

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

المزيد