ميلان يحسم صفقة صامويل ريتشي ويستعد لضم مودريتش بعد مونديال الأندية

حسم نادي ميلان الإيطالي صفقة التعاقد مع أحد أبرز نجوم فريق تورينو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار مساعيه لتعويض الرحيل المنتظر لعدد من لاعبي الوسط، وتجديد دماء الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب ما أعلنه الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن ميلان أنهى الاتفاق مع تورينو بشأن انتقال لاعب الوسط الإيطالي صامويل ريتشي، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي نهائي بين الناديين على قيمة الصفقة.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الصفقة ستكلف خزينة ميلان 23 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات، مشيرًا إلى أن اللاعب تلقى إخطارًا بالاستعداد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيعه الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت رومانو إلى أن انضمام ريتشي لن يكون التحرك الأخير للروسونيري في سوق الوسط، إذ يستعد النادي بعد انتهاء كأس العالم للأندية لخوض مفاوضات جديدة مع لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد المخضرم، الذي لا يزال مستقبله غير محسوم مع الفريق الملكي، رغم انتهاء عقده.

ويأتي تعاقد ميلان مع ريتشي، البالغ من العمر 22 عامًا، ضمن خطة تعويض رحيل الهولندي تيجاني رايندرز إلى مانشستر سيتي، في صفقة تخطت قيمتها 70 مليون يورو، إضافة إلى اقتراب يونس موسى من مغادرة سان سيرو أيضًا، وسط اهتمام من عدة أندية أوروبية.

ويعد صامويل ريتشي من أبرز المواهب الإيطالية الشابة في خط الوسط، إذ قدم مستويات قوية مع تورينو الموسم الماضي، وجذب أنظار عدة أندية من بينها روما وأتالانتا، لكن ميلان حسم السباق في النهاية.

وبهذا التحرك، يواصل ميلان التحرك بذكاء في سوق الانتقالات، بالجمع بين الشباب والخبرة، انتظارًا لما قد يكون مفاجأة الصيف القادمة بضم النجم الكرواتي مودريتش، إذا ما نجح الروسونيري في إقناعه بخوض تحدٍ جديد في الكالتشيو.